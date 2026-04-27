El Supremo condena a WiZink a pagar 25.000 euros a un cliente por incluirle en una lista de morosos

El Tribunal Supremo ha condenado a Wizink a abonar a un cliente en concepto de daños y perjuicios por haberle incluido en un registro de morosos cuando la deuda se veía como «controvertida» la cantidad de 25.000 euros, la mayor indemnización a un particular por este concepto.

En una sentencia fechada el pasado 20 de abril a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo civil estima el recurso de un particular, asistido por el letrado Carlos del Arco, del bufete Arcoser Abogados, contra una fallo de la Audiencia Provincial de Lugo de enero de 2024.

Se trata del caso de un particular que demandó a Wizink por lesionar su derecho al honor por haberle incluido en un fichero de morosos, y solicitaba 25.000 euros por daños y perjuicios, al atribuirle un descubierto de 4.200 euros en una tarjeta de pago aplazado o «revolving».

Al ser la deuda superior a 1.000 euros, Wizink incluyó al cliente en el fichero de morosos CIRBE.

En primera instancia un juzgado dio la razón al cliente, y Wizink recurrió ante la Audiencia Provincial, que avaló la actuación de la entidad financiera.

El Supremo considera que «la comunicación que Wizink hizo de los datos del cliente supuso la atribución de su condición de moroso pese a que la deuda se veía como controvertida», ya que el hombre había denunciado la tarjeta como usuraria.

Su honor «se lesionó», concluyen los magistrados, por lo que le corresponde la indemnización de 25.000 euros que se le concedió en primera instancia, en línea con los argumentos de la Fiscalía.