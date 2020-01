Entre presidente, vicepresidentes y ministros ya van 19 y a Sánchez aún le quedan nombramientos

El despilfarro del dinero público de la izquierda y la extrema izquierda comienza con un numeroso gobierno que elevará de forma considerable el gasto con nombramientos no ya sólo de vicepresidentes o ministros, sino de toda la cohorte que les acompaña: secretarios y subsecretarios de Estado, jefes de Gabinete, directores y subdirectores, asesores, personal de prensa, etc, etc, etc, así como otros gastos logísticos, como coches oficiales, cambios en toda la logistica, papel oficial…. un derroche en una época de escasos recursos económicos que ponen en peligro incluso las pensiones.

Los vicepresidentes y ministros confirmados hasta ahora del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez:

Vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes: Carmen Calvo

Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030: Pablo Iglesias

Vicepresidenta para asuntos económicos y transformación digital: Nadia Calviño.

Vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico: Teresa Ribera.

Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda: María Jesús Montero.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Arancha González Laya.