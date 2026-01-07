Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, en manos de grupos minoritarios y radicales que no representan ni el 10% del conjunto de la sociedad española.

ERC asegura que sacará a Sánchez 5.000 millones ‘extras’ para Cataluña

El vicesecretario general de comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha augurado este miércoles que el líder de su partido, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrarán esta semana un acuerdo de financiación que aportará cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña. Sin duda, los independentistas catalanes se sienten fuertes para sacar a Sánchez todas sus peticiones debido a la endémica debilidad parlamentaria del líder socialista tras perder las elecciones general de 2023, una situación que se ha visto gravemente dañada por la corrupción, que afecta tanto a su ámbito familiar como del PSOE, sin olvidar las denuncias de acoso sexual sobre íntimos y estrechos colaboradores suyos.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, antes de que mañana jueves Sánchez se reúna con Junqueras en la Moncloa para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Albert ha asegurado que, en los últimos meses, socialistas y republicanos han hecho el trabajo «correctamente», con «lealtad» y «confianza», para intentar forjar un acuerdo «justo» para Cataluña.

ERC exige a Sánchez «concreciones» en carpetas como la recaudación del IRPF, la capacidad normativa o el «consorcio de inversiones»

De la reunión de mañana entre Sánchez y Junqueras, ha recalcado, deben salir «concreciones» en carpetas como la recaudación del IRPF, la capacidad normativa, el «consorcio de inversiones», el calendario y los ritmos de ejecución del acuerdo.

«No podemos eternizar las negociaciones», ha sentenciado el portavoz republicano, que espera que el encuentro entre Sánchez y Junqueras permita cerrar «definitivamente» el acuerdo».

El acuerdo de financiación, ha garantizado, «respetará» el principio de ordinalidad, para que Cataluña, que hoy es la tercera comunidad autónoma en aportación, no sea la «décima» tras la redistribución de recursos, sino que mantenga esa tercera plaza.

Albert no ha querido detallar la cifra de recursos extras que recibirá Cataluña con el nuevo modelo, pero la ha situado «más cerca» de los 5.000 millones que de los 4.000 millones.

«Será un buen acuerdo para Cataluña», ha recalcado Albert, que espera que Junts no bloquee el nuevo sistema y confía en que otras formaciones de la mayoría de la investidura en el Congreso también se sumen a favor de la reforma de la financiación.