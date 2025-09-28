Los reyes Felipe VI y Letizia y el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez, durante su primera recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional del 12 de Octubre de 2018.

Fitch: Sánchez se enfrenta con un Gobierno en minoría a una creciente presión por las acusaciones de corrupción

Las agencias de calificación de riesgo Moody’s y Fitch han elevado la nota a España, pero la dejan muy lejos de las mejores ratings. Para Moody’s y, España es notable bajo (A3); Para Fitch, notable medio (A). Ambas agencia se basan para subir la nota en que ha aumentado la fortaleza de una economía que ahora es menos vulnerable a las perturbaciones externas. Eso si, Fith ve como riesgos tanto la corrupción que cerca a Pedro Sánchez, ya sea en el ámbito familiar o en el PSOE, y a la ‘fragmentación’ política regional.

La agencia que tiene la nota más alta para España es S&P, aunque tampoco llega al sobresaliente. Hace dos semanas subió la nota a notable alto (A+).

Fitch apunta como riesgo el bloqueo político de Sánchez al tener presidir un Gobierno de coalición y en minoría

Fitch apunta como elemento de riesgo al bloqueo político que dificulta cada vez más la actividad legislativa de un Gobierno de coalición en minoría.

Además, señala que el presidente, Pedro Sánchez, «se enfrenta a una creciente presión por las acusaciones de corrupción que involucran al PSOE y a miembros de su familia», mientras que la fragmentación política y regional impide el avance en reformas cruciales para lograr una mayor oferta de vivienda y «el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal».

Tanto Moody’s como Fitch señalan la positiva evolución del mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación históricas. –Ambas agencias no recaen en la alta temporalidad de los trabajadores en España y tampoco que el Gobierno de Sánchez y su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siguen si aclarar que papel juegan los fijos discontinuos en esa estadística- como el elemento diferencial en el que se apoya el crecimiento económico, aunque añaden otros factores como la baja deuda del sector privado, un sector bancario saneado y el superávit por cuenta corriente.

Fitch explica que el crecimiento económico se ve respaldado por un gran flujo migratorio y unas exportaciones de servicios sólidas y cada vez más diversificadas.

Moody’s apuesta por la inmigración para compensar el envejecimiento de la población española

Moody’s dice que la migración neta seguirá compensando en los próximos años con creces el declive natural de la población española, a lo que suma una reforma de las pensiones que ha conseguido elevar la edad media efectiva de jubilación.

Fitch ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,7 %, en línea con el pronóstico del Gobierno, gracias a la limitada exposición a los aranceles estadounidenses y al continuo desendeudamiento externo neto.

Para Moody’s, el crecimiento potencial de España se sitúa en torno al 1,5 y el 1,6 %, lastrado por el envejecimiento de la población que frena el crecimiento de la fuerza laboral.

Junto con la inmigración, Moody’s considera que otra ventaja competitiva de España es la producción de energía renovable, que ayuda a reducir la factura energética exterior e impulsa el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico permitirá «una modesta mejora» del déficit y la deuda, con la previsión de que el endeudamiento publico mantenga una senda a la baja, hasta situarse en torno al 100 % del PIB o ligeramente por debajo de él en 2027.

Sin embargo, advierte de que a medio plazo el aumento del coste de las pensiones y del gasto en defensa presionará el gasto público al alza.