Fuerte subida en la actividad y precios del sector servicios

La actividad del sector servicios español registró en diciembre el mayor crecimiento de los últimos doce meses, al pasar de 55.6 en noviembre a 57.1 en diciembre, según el índice PMI de actividad comercial del sector servicios español de HCOB, elaborado por S&P Global publicado este martes. Esta actividad, sin embargo, aceleró las presiones inflacionistas, añade el documento, y los precios subieron al ritmo más fuerte desde septiembre debido al aumento de las tarifas de los proveedores, al incremento de los costes energéticos y a una mayor presión salarial.

El sector servicios español cerró el año 2025 con resultados positivo, según S&P Global

En una nota, HCOB destaca que a tenor de los últimos datos de la encuesta PMI, el sector servicios español cerró el año 2025 con resultados positivos, con una mejora en los volúmenes de ventas que impulsó la expansión de la actividad.

Las empresas contrataron personal adicional a un ritmo más rápido, y la confianza en las perspectivas también se fortaleció, alcanzando su nivel más alto desde marzo del año pasado.