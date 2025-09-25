Garamendi: ‘Le toca hablar a los accionistas del Sabadell y habrá que respetarlo’

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho este jueves que, una vez que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha pasado todos los filtros institucionales, ha llegado la hora de que los accionistas del Sabadell tomen la palabra y de que su decisión se respete.

«Yo creo que lo importante ahora es que los accionistas digan qué es lo que tiene que pasar. Ahora es el respeto a la decisión de los accionistas y desde luego una confianza total en las instituciones porque están precisamente para velar que las cosas se hagan de forma ordenada», ha declarado a los medios tras participar en el «Forbes Spain Economic Summit 2025».

«Lo importante es lo que van a decir los accionistas y yo, como representante de las empresas y también de la banca, (tengo) un respeto absoluto tanto las por decisiones del BBVA como por las del Banco Sabadell», ha añadido.

Sobre el año y medio que lleva en marcha la operación, Garamendi ha asegurado que un proceso más rápido sería mejor para todos, pero que «afortunadamente ya quedan pocos días».