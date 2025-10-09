González-Bueno, CEO del Sabadell: ‘BBVA no alcanzará el 50%’

César González-Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, en una entrevista en el programa Capital de Radio Intereconomía, afirma que el BBVA no alcanzara el 50% en la opa.

El Consejero Delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, asegura, además, que “los clientes dan un no rotundo a la OPA” y para ello da un dato claro: “Más del 40% de los accionistas de Sabadell son clientes particulares y el 80% son accionistas de Sabadell y dan un no rotundo a la OPA”.

A un día de que venza el plazo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell, el CEO del Sabadell tampoco ve que los institucionales alcancen el 30% y se muestra convencido de los de la entidad azul “no van a alcanzar el 50%, y por lo tanto o no habrá OPA. y si hay segunda OPA será mejor”.

La oferta del BBVA a los accionistas del Sabadell es pobre

González-Bueno insiste en que los inversores les trasladan que la oferta es pobre, no tiene prima”. Reconocía que a un grupo le puede parecer interesante, pero a la otra mitad no le gusta nada: “ A los que les gusta, les gusta más la segunda OPA, porque es mejor. Será en efectivo, porque te ofrecerán una cantidad fija de dinero -ya lo fijará la CNMV- y ese precio estará garantizado durante los 3-5 meses que dure la operación”. “Si las bolsas bajan, tendrás la opción de entregar acciones y que te den dinero, y si las bolsas suben y sobre todo Sabadell, te lo quedarás”.

Destacaba eso sí, durante ese período la acción de Banco Sabadell no puede bajar porque está atada a esa oferta en efectivo. Con todo, el CEO cree que hay un “50/50 de probabilidad de segunda OPA”.

Financiación de una segunda opa

González-Bueno se ha detenido a explicar cómo desde BBVA no se han detenido a explicar cómo financiarían una segunda OPA sobre Sabadell: “Pueden ser hasta 12.000 millones necesarios para BBVA para el pago en efectivo, lo que pondría en riesgo la propia acción del BBVA que es una de las grandes preocupaciones de los inversores”.

Bajo este paraguas, señalaba cómo es difícil ir a la primera OPA. Si el mercado va bien y las acciones suben, incluidas las de Sabadell, en próximos 5 meses, nadie va a acudir y si se han quedado con el 30-32% con eso se quedarán porque no acudirá nadie, pero si el mercado se derrumba, las acciones de Sabadell están atadas al precio de la oferta irrevocable”.

Banco Sabadell, en solitario

En Radio Intereconomía, César González-Bueno ha vuelto a defender el camino en Solitario de Sabadell y subrayaba las bondades para el accionista que no acuda ni a la primera ni a una segunda OPA si la hubiera: Tiene un 40% entre dividendos y reparto de capital en los próximos 2 años y medio, de los cuales la mayor parte se concentra antes de final del primer trimestre”.

El directivo ha apuntado que la acción de Sabadell es la que mejor se ha comportado de la banca europea y del Ibex en los últimos cinco años.