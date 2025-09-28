Imagen de los galardonados en la II Edición de los Premios Intereconomía.

III Edición de los Premios Intereconomía: Reconocimiento al Liderazgo Empresarial

Intereconomía anuncia la apertura de la convocatoria para la III Edición de los Premios Intereconomía, un certamen que reconoce a las empresas, organizaciones e instituciones que destacan por su contribución al progreso de la sociedad a través de la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento.

Estos premios tienen como finalidad poner en valor el talento, la excelencia y el compromiso de quienes marcan la diferencia en sus respectivos sectores. La participación es totalmente gratuita y está abierta a todas aquellas entidades que deseen presentar sus proyectos, iniciativas o trayectorias más relevantes.

Categorías de los Premios

Innovación: Para empresas que transforman sus procesos y se adaptan con éxito a los retos y oportunidades del entorno.

Impacto: Para iniciativas que han generado un valor positivo y medible en la sociedad.

Liderazgo: Para personas, compañías u organizaciones que ejercen un liderazgo basado en valores y equilibrio organizacional.

Sostenibilidad: Para proyectos comprometidos con el desarrollo sostenible, el bienestar social y la protección del medio ambiente.

Excelencia: Para entidades que destacan por una gestión sobresaliente, apoyada en la innovación y el desarrollo sostenido de su sector.

Cómo participar

La candidatura se presenta de manera gratuita a través del formulario disponible en la web oficial: premios.intereconomia.com.

Los participantes deberán adjuntar un PDF con la memoria justificativa y, opcionalmente, material audiovisual en formato .avi, .mp4 o mediante enlace.

📅 Fecha límite de inscripción: 3 de octubre de 2025.

No pierdas la oportunidad de que tu labor sea reconocida y comparte tus logros en la III Edición de los Premios Intereconomía.