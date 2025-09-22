La CNMV tienen tres días para decidir sobre la mejora de la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberá resolver en un plazo no superior a tres días hábiles la mejora de la oferta de BBVA sobre el Banco Sabadell, según recoge la Ley de opas.

La norma establece que la CNMV, desde la recepción de la solicitud de mejora de la oferta, tiene tres días para analizarla.

Durante ese plazo, el periodo de aceptación permanecerá suspendido hasta que la Comisión apruebe el suplemento al folleto con la mejora de la oferta.

Una vez aprobado, se reanudará el plazo de aceptación de la opa durante los días restantes hasta completar los treinta inicialmente establecidos.

Antes de presentar la mejora de la oferta, los accionistas de Sabadell tenían de plazo para aceptar la oferta desde el lunes 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre.

La mejora de la oferta del BBVA sobre el Banco Sabadell cambia los plazos de la opa

Tras el anuncio de BBVA, el período de canje puede alargarse hasta esos tres días que tiene de plazo la CNMV para analizar la documentación.

Asimismo, una vez la CNMV dé su visto bueno a la mejora de la oferta, el Banco Sabadell tendrá cinco días para reunir a su consejo de administración y emitir una opinión al respecto.

La entidad que preside Carlos Torres ha asegurado en un hecho relevante que este mismo lunes, 22 de septiembre, presentará la solicitud de autorización de la modificación de la oferta, junto con el suplemento al folleto explicativo; el informe de un experto independiente que acredita la mejora de la contraprestación; y el resto de la documentación pertinente.

BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell para lograr el éxito de la operación.

Ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10 % respecto a la oferta inicial.

El banco ha renunciado a acometer nuevas mejoras en el precio y a ampliar el periodo de adhesión.