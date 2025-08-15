La fuerza laboral alemana más que dobla a la española

Alemania registró unos 46 millones de empleados en el segundo trimestre de 2025, una cantidad de personas con trabajo que se mantuvo estable respecto al mismo periodo del año anterior, pese a registrar un descenso de la población con empleo de apenas 7.000 individuos. Esa fuerza laboral alemana mas que dobla a la española, con cerca de sus 22 millones de trabajadores. Alemania tiene 83,5 millones de habitantes, frente a los 49 millones de España. La relación es de 1,81 habitantes por trabajador en Alemania y 2,22 habitantes por trabajador en España.

Según informó en un comunicado la Oficina Federal de Estadística (Destatis), los datos preliminares del segundo trimestre del año mostraron «alrededor de 46 millones de personas empleadas en Alemania», tras una caída «insignificante» de 7.000 personas.

La fuerza laboral alemana crece en 2025

En los primeros tres meses del año, la población con empleo en Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, había aumentado ligeramente en 17.000 personas.

Respecto al primer trimestre de 2025, de abril a julio de este año se registró un aumento del 0,4 %, unas 198.000 personas, en la población con trabajo.

Destatis destacó que si bien en el segundo trimestre de este año creció el número de empleados en el sector servicios en 178.000 personas, lo que supuso un aumento interanual del 0,5 %, el empleo cayó fuera de ese sector en un total de 168.000 individuos, que representaron una caída del 1,5 % de un año para otro.

En particular, el sector manufacturero experimentó una «fuerte» caída, según Destatis, en el segundo trimestre de 2025, de 141.000 personas, lo que representó una contracción del 1,7 % interanual.