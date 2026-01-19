La inflación en España, 1,1 puntos por encima de la media de la eurozona

La eurozona cerró 2025 con una tasa de inflación interanual del 1,9 %, dos décimas menos que en noviembre y por debajo del objetivo del 2 % que persigue el BCE, según los datos revisados publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. Para España el IPC queda fijado en el 3%, 1,1 puntos por encima de la media de los países del euro y un punto por encima del objetivo del BCE.

Un año antes, en diciembre de 2024, la tasa se encontraba en el 2,4 %.

Por su parte, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea (UE) fue del 2,3 % en diciembre de 2025, frente al 2,4 % de noviembre.

En diciembre de 2024 la UE había registrado una inflación del 2,7 %.

Las tasas anuales más bajas se dieron en Chipre (0,1 %), Francia (0,7 %) e Italia (1,2 %), mientras que las más altas se registraron en Rumanía (8,6 %), Eslovaquia (4,1 %) y Estonia (4,0 %).

La tasa de inflación para España en 2025 queda en el 3%

En España, la tasa de inflación interanual en diciembre fue del 3 %. Un mes antes, el pasado noviembre, se encontraba en el 3,2 %, mientras que en el último mes de 2024 era del 2,8 %.

En comparación con noviembre de 2025, la inflación anual disminuyó en dieciocho estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en seis.

La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro en diciembre provino de los servicios (con un aumento de 1,54 puntos porcentuales), seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco (0,49 puntos más), los bienes industriales no energéticos (con una subida de 0,09 puntos), mientras que la energía registró una caída de 0,18 puntos.