La nueva tasa de basuras: ¿Qué es? ¿Cuándo y cómo se aplica?

¿Qué es la nueva tasa de basuras? ¿Cuándo y cómo se aplica? Todos los ayuntamientos en España de más de 5.000 habitantes tendrán que cobrar por vivienda una tasa de basuras que será obligatoria a partir del 10 de abril y que cada municipio la aplicará de manera discrecional.

Se trata de una tasa polémica, con el objetivo de cumplir con los objetivos medioambientales de la UE sobre recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que está generando confrontación entre ayuntamientos y a nivel político. Estas son algunas de las claves del tributo:

1.- ¿Qué es la tasa de basura?

Se trata de un tributo específico municipal para costear la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos, entre otros servicios, y que se inspira en el principio de que quien contamina paga.

Dicha tasa contemplada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular incorpora una directiva aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos europeos de gestión de residuos urbanos.

En materia de sostenibilidad la UE exige alcanzar un 55 por ciento de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, que habrá de elevarse al 65 por ciento en 2035.

2.- ¿Cuándo entrará en vigor la tasa de basuras?

Aunque muchos municipios cuentan ya con tasas de este tipo para la gestión de residuos, a partir del 10 de abril tras cumplirse tres años de la entrada en vigor de la ley, el tributo será obligatorio para todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que lo aplicarán según criterios propios.

El ayuntamiento de Madrid por ejemplo ha comunicado que los primeros recibos se enviarán a los propietarios de viviendas a partir de julio de 2025.

Según la ley de Haciendas Locales, el sujeto pasivo de la tasa es quien resulta beneficiado del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación, es decir, el ocupante de la vivienda o local, por lo que en principio la pagaría el inquilino.

3.- ¿Qué opinan los ayuntamientos sobre la tasa de basuras?

El nuevo tributo está generando disputas entre municipios. Se enmarca dentro de «una regulación muy dispar que hace que cada ayuntamiento decida el criterio a partir del cual define su tasa», según el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Luis Martínez-Sicluna.

Las diferencias implican que, para determinar la tasa, cada ayuntamiento tomará sus propios criterios; algunos por ejemplo lo determinarán en base al consumo de agua por vivienda, otros en la referencia del catastro, incluso en el número de residentes.

La Femp recuerda que se opuso a la «regulación defectuosa» de la Ley de Residuos porque genera «diferencias» entre unos ayuntamientos y otros a la hora de aplicar la tasa y pide evitar «la discrecionalidad» y respetar la autonomía local.

4.- ¿Cuáles serán los costes de la nueva tasa de basura?

Tasas para gestionar basuras son una realidad ya en muchos municipios que están confirmando grandes diferencias entre unos y otros en términos de cuantía.

Aunque no existen muchos datos al respecto, la media estimada del coste anual entre municipios que la aplican en estos momentos está en torno a los 80 euros anuales, según expertos.

Mientras que en algunos municipios el importe de la tasa es fijo, en la mayoría es variable de acuerdo a una serie de criterios (valor catastral, calle, personas empadronadas, consumo de agua…), según la Organización de Consumidores (OCU).

También se contempla aplicar tasas diferenciadas para consumidores en riesgo de exclusión social; podrían tener en cuenta los ingresos, la condición laboral (desempleados, pensionistas), familiar o personal (familias numerosas, discapacidad…) o incluso la ubicación de la vivienda.

La OCU insta a que el modelo no solo sea efectivo en la reducción de residuos sino también cómodo para los usuarios, «que no tengan que estar comprando bolsas específicas o utilizando sistemas excesivamente complejos».

Además la tasa debería ser justa; lo más individualizada posible, sin que se calcule de manera generalizada por barrios para evitar que quienes reciclan correctamente se vean perjudicados por el comportamiento de quienes no lo hacen.

5.- ¿Qué opinan los grupos políticos sobre la nueva tasa?

Formaciones como el PSOE y otros grupos de izquierdas han defendido en el Parlamento la adopción de medidas para garantizar una gestión más eficaz de los residuos de modo que pague más quien menos separe o no recicle o no lo haga de forma correcta y que el que lo haga bien no se vea penalizado.

El Senado ha aprobado recientemente una proposición de ley del PP -con mayoría absoluta en esa Cámara- para modificar la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y eximir a los ayuntamientos de la obligatoriedad del cobro de tasa de basuras.

El Partido Popular ha advertido de que la directiva que traspone la normativa española no impone directamente a los Estados la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y mucho menos que sean los ciudadanos los que tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien.

Recuerda que para alcanzar los objetivos europeos, la directiva enumera distintos instrumentos financieros y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, tales como la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos o el uso de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de los mismos, entre otros.