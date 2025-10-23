La UE aborda la intensa subida de la vivienda y destaca el fuerte aumento del 72% en España

Los líderes de la Unión Europea (UE) abordan este jueves en su cumbre de Bruselas las posibles medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda, que afecta a muchos estados miembros y que se ha traducido en una subida del 58 % en la última década, porcentaje que se eleva al 72 % en el caso de España.

Es la primera vez que los Veintisiete debaten esta cuestión al máximo nivel y lo hacen por iniciativa del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien en la víspera destacó la urgencia de abordar un problema «que afecta al derecho fundamental de los ciudadanos, repercute negativamente en la competitividad y socava la confianza en nuestras instituciones democráticas».

Un informe elaborado por el Consejo Europeo y que servirá de base de las discusiones de hoy en Bruselas muestra que el precio de la vivienda subió en la UE una media del 58 % en la última década, según datos del índice HPI (‘House Price Index’) de Eurostat.

La mayor alza entre los Estados miembros se registró en Hungría (237 %), Portugal y Lituania (147 % en ambas), mientras que en la parte baja de la tabla se sitúan Finlandia (0,4 %), Italia y Chipre (ambas con el 13 %) y Francia (26 %).

El documento sitúa a Lisboa, Barcelona y Madrid como las ciudades de la Unión Europea en las que sus habitantes deben destinar un mayor porcentaje de su sueldo a la vivienda.

Pedro Sánchez dijo que pedirá que la UE habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa

En Lisboa, los ciudadanos destinan un 116 % de su salario a este fin, seguida de Madrid y Barcelona, ambas con un ratio del 74 %.

Esas tres grandes urbes de la Península Ibérica se sitúan muy por encima de ciudades como Luxemburgo y Fráncfort (ambas con 34 %), Helsinki (35 %) o Viena (37 %), según una clasificación no exhaustiva de veintidós ciudades europeas de referencia.

En ese caso, los datos recopilados por el Consejo proceden del instituto de investigación del Deutsche Bank, y miden los ingresos mensuales que necesita un hogar medio para pagar el alquiler o la hipoteca promedio.

Entre las medidas que se pondrán hoy sobre la mesa estará que los países de la UE puedan hacer un mayor uso de fondos comunitarios para mitigar la crisis de la vivienda, así como que tengan «más margen de maniobra» para regular en esta materia, según dijo Costa en la víspera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a su llegada de la cumbre que pedirá que la UE habilite un fondo específico para la construcción de viviendas protegidas en Europa, y medidas para frenar la compra de las que no estén destinadas a uso residencial.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, propusoque la UE aborde el problema del acceso a la vivienda como una prioridad común y lo plasme en el próximo presupuesto comunitario.

El debate de los líderes servirá para alimentar el Plan de Vivienda Asequible que prepara la Comisión Europea (CE).