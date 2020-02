Las matemáticas de Sánchez: ERC, 13 diputados, tres comisiones; VOX, 52 diputados, 0 comisiones

El Congreso de los Diputados ha completado este jueves la formación de sus comisiones parlamentarias sin que Vox, tercer partido en España con 52 diputados, haya podido acceder a ninguno de sus puestos principales, pero con dos novedades: ERC, que quiere destruir España presidirá tres, con 13 diputados, e Íñigo Errejón, tres diputados, presidirá otra. Esas son las matemáticas democráticas de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

Siete comisiones no legislativas y cinco mixtas (diputados y senadores) han visto la luz este jueves en el Congreso, y durante las votaciones para la constitución de sus mesas el guión pactado por PSOE, PP y otras formaciones no ha cambiado: no habrá diputados de Vox en las presidencias, ni en las vicepresidencias ni en las secretarías.

Tampoco en la dirección de las delegaciones internacionales, las ocho que este jueves se han creado en la Cámara Baja: las de relaciones con el Consejo de Europa, OTAN, OSCE o Unión para el Mediterráneo figuran entre ellas.

Por tanto, en 33 comisiones y en sus respectivas presidencias, vicepresidencias y secretarías (165 cargos en total) no estará nadie de Vox. Ni de Cs.

PUBLICIDAD

Sí en las tres comisiones de ámbito interno (Reglamento, Peticiones y Estatuto del Diputado), cuyas mesas son diferentes, pues o bien la forman los mismos que la Mesa del Congreso (Reglamento), o bien las integran sólo tres diputados (Peticiones y Estatuto). En estas dos últimos aparecerán dos secretarios de Vox.

De las constituidas este jueves, habrá un presidente/a del PSOE en las comisiones de seguimiento del Pacto contra la violencia de género y del Pacto de Toledo, la exministra Magdalena Valerio, compensada con esa puerta giratoria que engordará su cuenta corriente por Pedro Sánchez, al igual que en las mixtas de RTVE, Unión Europea y Tribunal de Cuentas.

El grupo socialista constata su mayoría, como el PP acredita su posición de principal grupo de la oposición: tendrá siete presidencias.

A las de Defensa, Hacienda, Economía y Sanidad que logró la semana pasada, ha sumado este jueves las de Seguridad Vial, Seguridad Nacional y Relaciones con el Defensor del Pueblo.