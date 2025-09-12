Los minoritarios del Sabadell respaldan el rechazo a la opa del BBVA

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell ha manifestado este viernes su «pleno apoyo» al rechazo unánime del consejo de administración de la entidad a la opa hostil del BBVA y ha pedido a sus accionistas no acudir al canje.

En un comunicado, la asociación, que se ha opuesto desde el inicio a la opa lanzada por el BBVA, ha recalcado que la operación hostil «destruye valor, es ofensiva y contraria a los intereses de los accionistas».

Los minoritarios del Sabadell advierten de que la propuesta del BBVA «no solo infravalora» al banco sino que «abre la puerta a hacerse con el control con apenas un 30 % del capital», lo que «traslada mayores costes fiscales a los minoritarios y rebaja la política de dividendos».

Asimismo, subrayan que «la prima ofrecida es negativa», lo que significa que «quienes acudieran al canje aceptarían vender por debajo del valor de mercado y, en la práctica, perderían dinero respecto a mantener sus acciones».

La asociación añade que los accionistas que acudan a la opa se quedarían sin percibir el dividendo extraordinario de 0,50 euros por acción derivado de la venta de la filial británica TSB al Santander, una operación que reforzó «la posición de Banco Sabadell como entidad independiente, rentable y con capacidad de crecimiento».

Por todo ello, exhortan a los accionistas a rechazar la oferta del BBVA y no acudir al canje, «sin que se precise ningún trámite adicional», ya que la «inacción supone, de manera automática, que las acciones queden fuera de la operación y se contabilicen como oposición a la opa».

«Los accionistas tienen en sus manos la capacidad de defender su inversión y el futuro del banco y la mejor manera de hacerlo es manteniendo la independencia de Banco Sabadell y rechazando una oferta que destruye valor», concluyen.