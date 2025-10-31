Mapfre gana un 26,8% más y sube el dividendo a cuenta casi un 8%

El grupo Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 26,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, influido por el aumento del resultado técnico del ramo de No Vida, que fue del 50,1 %, y pese a registrar impactos extraordinarios de 79 millones procedentes del deterioro parcial del fondo de comercio de México y la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia y Alemania. Sin estos efectos, el resultado se situaría en 908 millones.

La rentabilidad de Mapfre crece en todas las regiones y líneas de negocio, permitiendo elevar el dividendo a cuenta hasta los 7 céntimos brutos por acción (+7,7%)

Según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Las primas arrojan un crecimiento del 3,5% hasta los 22.384 millones, impactadas por los tipos de cambio. A tipos constantes, el crecimiento se incrementaría hasta el 7,8%.

El ratio combinado continúa mejorando hasta situarse en un 92,6% (-2,2 p.p.) y se mantiene el impulso del resultado financiero.

Rentabilidad media del 12,4%

El ROE alcanza el 12,4%, (13,3% sin extraordinarios) y los fondos propios aumentan un 4,9% hasta situarse por encima de los 8.900 millones.

El negocio de Automóviles contribuye con 96 millones al resultado (+112 millones frente a 9M 2024).

IBERIA presenta un aumento relevante del resultado neto hasta los 347 millones (+22,5%) y un ratio combinado de 95,9% (-2,5 p.p.), gracias a la mejora de los negocios de Automóviles y Salud.

El resultado de NORTEAMÉRICA avanza significativamente hasta los 99 millones (+40,6%) con un ratio combinado del 95,7% (-2,7 p.p.).

LATAM registra 340 millones de beneficio neto (+11,3%), con una importante contribución de BRASIL.

Mapfre RE, que incluye los negocios de Reaseguro y Global Risks, genera un resultado de 256 millones (+23,6%), reforzando la prudencia en las reservas.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, destaca ‘la solidad evolución’ de la compañía

“En línea con lo previsto en el Plan Estratégico, un trimestre más crecemos de forma rentable en todas las regiones y líneas de negocio. La sólida evolución de la compañía nos permite aumentar por cuarta vez consecutiva el dividendo que abonamos a nuestros accionistas”, afirma Antonio Huertas, presidente de MAPFRE. “También quiero sumarme personalmente al agradecimiento del Consejo a Catalina Miñarro, vicepresidenta segunda, por su compromiso y dedicación, al concluir su relación con este órgano, por alcanzar el límite de tres mandatos como consejera independiente.”