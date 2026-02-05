Marc Armengol sustituye a César González-Bueno como CEO del Sabadell

El consejo de administración del Banco Sabadell ha propuesto el nombramiento de Marc Armengol, máximo responsable de TSB, como consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones al considerar que es el momento óptimo para el relevo.

Según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Armengol será el primer ejecutivo del Sabadell previsiblemente a partir de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas del Banco Central Europeo (BCE).

El consejo de administración del Sabadell ha valorado la profunda transformación del banco impulsada por González-Bueno y el fuerte crecimiento de los resultados, que ha tenido su reflejo en la evolución de la cotización de sus acciones.

Sabadell frustró la opa hostil lanzada por el BBVA

Bajo su mando, el Sabadell frustró la opa hostil lanzada por el BBVA, que no consiguió el respaldo necesario entre los accionistas de la entidad catalana gracias a una estrategia que puso en valor el potencial del banco en solitario y su capacidad de generación de dividendo.

La salida de González-Bueno se produce la víspera de que el banco presente sus resultados financieros de 2025, las primeras cuentas anuales tras la fallida opa.

González-Bueno se ha mostrado «enormemente agradecido por el privilegio de haber podido participar en estos cinco años, que han sido excepcionales».

«Cerramos un ciclo apasionante y exitoso, y es en este contexto en el que debemos plantar las semillas del futuro, aprovechando las extraordinarias oportunidades de transformación que brinda un nuevo salto en la tecnología», ha añadido.

Armengol, casi 25 años vinculado al Banco Sabadell

El máximo órgano de gestión del Sabadell ha destacado de Armengol su capacidad de liderazgo y gestión en el ámbito nacional e internacional, demostrada en las numerosas posiciones de responsabilidad que ha ocupado en la entidad durante los casi 25 años que lleva vinculado al grupo.

El Sabadell recupera así a un directivo que se incorporó en 2002 a la entidad y quedó nombrado en noviembre de 2024 consejero delegado de la filial británica TSB, cuya venta al Banco Santander, acordada durante el proceso de la fallida opa del BBVA, se completará en los próximos meses.

«Conoce Banco Sabadell y todas sus fortalezas y puntos de mejora a la perfección porque en los últimos casi 25 años ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el grupo, tanto en España como en el extranjero», ha señalado el presidente del Sabadell, Josep Oliu.

«Tendrá grandes retos por delante: continuar con los fuertes ritmos de generación de capital del banco, que permiten ofrecer una atractiva rentabilidad por dividendo a los accionistas; mantener y mejorar las dinámicas comerciales, y abordar una nueva etapa de transformación en un contexto de disrupción tecnológica», ha agregado.

El futuro consejero delegado se ha mostrado agradecido por la confianza: «Asumo con mucha ilusión el reto de construir, sobre la base de un modelo de relación con los clientes que es diferencial en la banca española, un negocio rentable que se apalanque en las posibilidades de los datos y la tecnología», ha expresado.

Refuerzo en la cúpula directiva

El banco refuerza además el papel de Carlos Ventura al nombrarlo consejero director general de Negocios en España, con responsabilidad sobre banca de empresas, banca de particulares, red y banca privada.

Con su entrada en el consejo, el banco «quiere reconocer la relevancia cada vez mayor que tiene el negocio en España para el grupo y, por ello, mantiene al frente del mismo a un perfil con un nivel de experiencia y profesionalidad tan excepcional como el de Carlos Ventura», ha dicho Oliu.

Jorge Rodríguez Maroto se mantiene como director general de Particulares y como miembro del comité de dirección, con reporte a Carlos Ventura.

La Dirección de Corporate and Investment Banking (CIB) continúa sin cambios bajo dependencia del consejero delegado, con Cristóbal Paredes como director general.