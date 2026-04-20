Vista de la sede del Banco de España (Madrid) desde la Plaza de Cibeles.

Más de 10.000 millones, el beneficio previsto para la gran banca cotizada en el IBEX en el primer trimestre

La gran banca cotizada española -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco- habría logrado un beneficio conjunto de 10.092 millones de euros en el primer trimestre del año, un 18,91 % más respecto al mismo periodo de 2024, según el consenso de analistas consultados por EFE.

Estos serán los primeros resultados de la banca que se van a conocer tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, aunque con un efecto escaso en estas cuentas, dado que el conflicto comenzó el 28 de febrero, un mes antes del cierre de los resultados del primer trimestre.

Bankinter, una vez más, será el primer banco en publicar sus cuentas y lo hará el próximo jueves, 23 de abril, cuando los analistas esperan que reporte un beneficio de 285,8 millones de euros entre enero y marzo, un 5,8 % más que un año antes, lo que supondría un nuevo récord para un primer trimestre.

Muy probablemente, la entidad que lidera Gloria Ortiz volverá a registrar sólidos crecimientos en todas sus líneas de negocios y países, principalmente España, Portugal e Irlanda.´

Santander, líder por beneficios de la banca española

El Santander, que ha arrancado este año anunciando la adquisición del banco estadounidense Webster y que ha dado a conocer su nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2028, en el que prevé superar los 20.000 millones de euros de beneficio anual a su término, presentará sus resultados el próximo 29 de abril.

El grupo que preside Ana Botín verá disparado este primer trimestre su beneficio un 44,9 %, que alcanzará 4.929,1 millones de euros, gracias a las plusvalías obtenidas con la venta de su negocio en Polonia.

Santander, líder de la banca española por beneficio, cerró a principios de enero la venta del 49 % de su filial polaca Santander Bank Polska al austríaco Erste Group, lo que le ha generado una plusvalía neta de aproximadamente 1.900 millones de euros.

Al día siguiente presentan resultados BBVA y Caixabank, y en el caso del primero, que en 2025 superó por primera vez los 10.500 millones de beneficio anuales, la previsión de los analistas es que gane 2.812,8 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 4,25 % más que en el mismo periodo del año pasado, una vez cerrada la etapa de la opa sobre el Sabadell.

El consenso del mercado estima que Caixabank, cuyo consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha dicho que mantienen los objetivos revisados al alza para el periodo 2025-2027 pese a la incertidumbre geopolítica, reportará un beneficio neto de 1.481,9 millones de euros, un 0,8 % más que en el primer trimestre de 2025, según las previsiones.

Sabadell, beneficios a la baja

Para las dos entidades restantes de la banca cotizada, Sabadell y Unicaja, que presentan resultados el 5 de mayo, los analistas prevén que su beneficio retroceda respecto al obtenido en el primer trimestre de 2025.

En el caso del Sabadell, hace un año con la presión de la opa del BBVA y que ha alcanzado un acuerdo para vender al Santader su filial británica TSB, la previsión es que gane 428,8 millones de euros, un 12,31 % menos que en el mismo periodo de 2025, año que cerró con un descenso de su beneficio del 2,8 %.

Para Unicaja Banco, que en el ejercicio completo de 2025 ganó un 10 % más y que ha informado recientemente que analiza una alianza con Wizink Bank, las estimaciones que maneja el consenso del mercado es que ganará 153,6 millones de euros, un 2,78 % menos que hace un año.