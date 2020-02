Más de 258.000 euros para que Echenique acceda a su escaño

La Mesa del Congreso ha aprobado un proyecto que llevará a cabo la arquitecta conservadora de la Cámara para reformar los escaños del Hemiciclo y permitir así el acceso de Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, pese a que esta condenado por fraude laboral, a su escaño.

Para esa reforma se han presupuestado 258.230 euros y las obras se realizarán en verano.

Echenique tiene su escaño en la segunda fila detrás de los bancos azules. Para acceder a su asiento, se instalará una plataforma elevable en un Hemiciclo construido entre 1843 y 1850 y catalogado como patrimonio histórico y, por tanto, protegido en toda su extensión, aunque, ahora, el Congreso se saltará esa norma con la plataforma elevable.

Lo que no será posible, no porque Unidas Podemos no lo haya solicitado, sino por falta de espacio, es adecuar la tribuna de oradores a Echenique. Para ello, sería necesario reformar toda su estructura desde las estrechas y empinadas escaleras hasta la propia tribuna, un espacio angosto donde hay que permanecer de pie para hablar y que también procede del diseño original de 1843.

El problema es qué pasará cuando Echenique deje de ser diputado o su grupo tenga más o menos diputados.