Meliá deja de operar el ‘hotel de los toreros’ de Madrid

Meliá Hotels International ha informado este jueves de que ha dejado de operar este mes el hotel ME Madrid, ubicado en la plaza Santa Ana de la capital, después de más dos décadas bajo la marca ME by Meliá, iniciada en 2004.

La decisión forma parte de los acuerdos tomados en la operación de transmisión de la propiedad del hotel, ha informado la cadena en un comunicado.

El hotel ME Madrid fue el primer establecimiento de la marca en España y se erigió como «uno de los grandes catalizadores del lujo contemporáneo en la capital», marcando «un punto de inflexión en la hotelería madrileña» al introducir un concepto «disruptivo e innovador que rompió moldes e inauguró una nueva forma de vivir el lujo», indica la cadena.

El histórico y popularmente conocido como “hotel de los toreros” se transformó «en un auténtico emblema de vanguardia», con una propuesta gastronómica y de ocio y con un papel destacado para la terraza urbana ubicada en su azotea.

Según la cadena hotelera, «lo que comenzó como una apuesta audaz se convirtió en tendencia», de manera que las azoteas «son parte esencial del paisaje social de la capital».

Meliá reduce su presencia en Madrid

Aunque reduce su presencia en Madrid al dejar de operar este hotel, Meliá Hotels International asegura, sin emabrgo, que reafirma su compromiso con la capital de España, donde continúa apostando por una oferta hotelera premium y de lujo «adaptada a los nuevos perfiles de cliente y al auge del turismo de alto nivel que vive la capital».

La compañía trabaja ya en el regreso de la marca ME by Meliá a Madrid, con el objetivo de establecerse próximamente en una ubicación de referencia.

Mientras tanto, Meliá prepara la apertura de Zel Madrid, el primer hotel urbano de la joven marca creada junto al extenista Rafa Nadal, que abrirá sus puertas en la Gran Vía madrileña el año que viene.