Merlin ficha a David Martínez, ex CEO de Aedas, como director de desarrollo inmobiliario

La compañía Merlin Properties ha fichado como responsable del área de desarrollo inmobiliario al ex consejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, según han confirmado fuentes de la socimi.

Este nombramiento se enmarca dentro de las opas que la también promotora inmobiliaria Neinor Homes ha lanzado por Aedas para hacerse con el 100 % de su capital tras la salida del fondo Castlelake de su accionariado.

David Martínez cuenta con 30 años de experiencia en el sector inmobiliario español, incluyendo los emblemáticos desarrollos urbanísticos de Cuatro Torres Business Area (2001-2005), Valdebebas (2005-2013) y Distrito Castellana Norte (2013-2016). Posee un MBA por el IESE Business School y un Máster en Ingeniería Civil y Estructural por la Universidad Politécnica de Madrid.

También asumió la presidencia de Rebuild, un foro de innovación para el sector de edificación.

Aedas nació en 2016 y debutó en bolsa en 2017, un periodo que ha estado capitaneado por David Martínez.

Neinor Homes lanzó una primera opa sobre Aedas que le llevó a controlar el 79,2 % de su competidora que, hasta ese momento, estaba en manos del fondo Castlelake.

Tras su llegada a Merlin, Martínez aportará su experiencia como director de desarrollo inmobiliario de la socimi

Recientemente, ha lanzado una segunda opa por el resto de la promotora a 24 euros por acción, que se extenderá hasta el próximo 27 de febrero.

Con motivo de esta operación, Neinor ya avanzó que era prioritario la optimización de sus estructuras organizativas y sus operaciones.

En este sentido, manifestó su intención de promover cambios en las estructuras organizativas de Aedas, reorganizando el consejo de administración y el comité de dirección, así como llevando a cabo una revisión de las estructuras, los recursos disponibles y las condiciones laborales existentes de Aedas con el objetivo de «identificar duplicidades y oportunidades de optimización».

Tras su llegada a Merlin, Martínez aportará su experiencia como director de desarrollo inmobiliario de la socimi, que dirige Ismael Clemente como consejero delegado.

Merlin es una de las principales socimis de España y cuenta con presencia en la Península Ibérica. Su cartera de activos incluye edificios de oficinas, centros logísticos o de datos.