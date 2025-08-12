MicroBank duplica en tres años los microcréditos para estudiantes con un primer semestre récord en 2025

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha financiado un total de 695 proyectos de educación, formación y competencias para estudiantes a través del programa Skills & Education (Abrir en ventana nueva) durante el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un crecimiento récord del 50,1% respecto al primer semestre de 2024 y duplica las cifras del primer semestre de 2023 que fueron 351 proyectos. En cuanto a volumen de financiación, la iniciativa, surgida de un acuerdo entre MicroBank (Abrir en ventana nueva) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ofreció préstamos por valor de 7 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone un incremento interanual del 61%. La financiación media de los créditos concedidos fue de 10.074 euros.

Préstamo Skills & Education de Microbank

El préstamo Skills & Education enfocado a todas aquellas personas que quieren ampliar su formación y empleabilidad, tiene como finalidad financiar ciclos formativos de grado superior, grados y másteres universitarios y doctorados, así como cursos de habilidades digitales y capacitación profesional. Desde su lanzamiento en 2022 hasta junio de 2025, MicroBank ha concedido un total acumulado de 4.049 operaciones, por unos 34 millones de euros.

Respecto al perfil de los beneficiarios, un 59% son mujeres, frente a un 41% de hombres; y dos de cada tres estudiantes eran menores de 30 años en el momento de recibir el crédito. Las principales comunidades autónomas receptoras han sido Catalunya con 1.023 operaciones, Madrid con 992, y Andalucía con 451. Los más jóvenes, en su gran mayoría, contrataron el préstamo por un canal digital, dado que el producto Skills & Education puede solicitarse también de manera 100% online a través de imagin. Por ámbito de estudio, las principales temáticas elegidas son salud y bienestar; negocios, administración y derecho, y educación.

Cristina González, directora general de MicroBank, señala: “El préstamo Skills & Education es una excelente herramienta para quienes quieran invertir en su futuro. Nuestra voluntad es romper barreras en lo que al acceso a la formación se refiere para fomentar la empleabilidad”.

Ventajas del préstamo

Entre las principales ventajas del préstamo Skills & Education para estudiantes residentes en España destaca también la ausencia de aval para los solicitantes, y la posibilidad de financiar tanto los gastos de matrícula como otros vinculados a la formación o la estancia. Además, permite no empezar a devolver el préstamo hasta un año después de terminar los estudios. Esta iniciativa posibilita financiar estudios tanto en España como en cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE, así como en terceros países asociados al programa (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia del Norte, Turquía y Serbia). Por otro lado, se trata de un producto 100% contratable a través del móvil para clientes de imagin.

Banca sostenible

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado dentro del Plan Estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación, otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad posibles.

En la concesión de los microcréditos, colaboran además de manera activa más de 270 entidades en toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos.

Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).