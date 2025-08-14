Óscar Puente, el ministro de Transportes, que está disfrutando este verano con sus tuits incendiarios a cuenta del fuego que devora España.

Mientras el Gobierno se divierte con los ‘tuits’ de Puente, Francia aprueba ayudas de emergencia por los incendios

Los incendios forestales están devorando España, una situación que ha aprovechado el ministro de Transportes, Óscar Puente, para devorar a sus adversarios políticos del PP que gobiernan en las autonomías afectados por el fuego, que por cierto, también afecta a Renfe y Adif, con suspensiones de líneas férreas, como la del AVE Madrid-Galicia.

Otros países eluden, sin embargo, la polémica de las acusaciones cruzadas ante la magnitud de la catástrofe que supone, tanto desde el vista humano como económico, un gran incendio forestal, lo que no debería de dejar espacio ni para las bromas, ni para el sarcasmo de un miembro de un Gobierno que cada vez que ocurre una catástrofe natural dejan abandonadas a las comunidades autónomas. Como dijo Sánchez en la dana que asoló la Valencia, «si necesitan ayuda, que la pidan». Y que se sepa, hasta el momento, el único que se ha movido con «rapidez y avidez», Marlaska, el ministro del Interior, que cree que con solo dos aviones, o eso al menos su gran gestión con Europa, se puede hacer frente al fuego que devora ocho comunidades autónomas.

Francia aprueba de emergencia 8 millones de euros de ayuda a los agricultores afectados por los incendios forestales, mientras que el Gobierno de PSOE-Sumar responde a la catástrofe con tuis ‘sarcásticos’ de Puente, que aprovecha la tragedia para arremeter contra las autonomías regidas por el PP, cosa que debe hacer mucha gracia a Sánchez y a sus vasallos, pero no a los ciudadanos afectados por el fuego y que han visto arder sus casas o sus negocios

Uno de los mayores problemas de los incendios forestales son las tierras de cultivo. Y Francia no ha tardado en reaccionar. El Gobierno francés anunció este jueves un dispositivo de ayudas de urgencia de ocho millones de euros para los agricultores afectados por el megaincendio del macizo de Corbières, al sur del país, que recorrió más de 16.000 hectáreas de monte, incluidas 2.000 de cultivo y diversas explotaciones.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, fue la encargada de presentar estas medidas en un desplazamiento a la zona quemada la semana pasada en el municipio de Saint Laurent de la Cabrerisse, que según sus palabras quería ser «la expresión de la solidaridad nacional» con ese territorio.

El fondo de urgencia, -señaló la ministra- «servirá a la vez a indemnizar las pérdidas de cosecha, las pérdidas de fondos y la destrucción de edificios y de material agrícola», del que se considera el mayor incendio en Francia desde 1949.

El fuego, que provocó la muerte a una mujer que se negó a evacuar su casa y heridas a una docena de personas, dos de ellas de gravedad, quemó miles de hectáreas de bosque, pero también campos de cultivo, en particular viñas, así como 36 viviendas, una veintena de almacenes agrícolas y decenas de vehículos.

La Fiscalía de Montpellier, que se encarga de la investigación, sospecha que el incendio, una vez que se ha determinado que es de origen humano, fue provocado y que comenzó el día 5 por la tarde al bode de una carretera, entre las localidades de Ribaute y Lagrasse.

Más de 18.000 hectáreas de cultivo han ardido este año, con Cataluña y Andalucía en cabeza

Y es que la ola de incendios forestales que arrasa numerosos puntos de España se está cebando también con las tierras de cultivo; por ahora, se han declarado ya en lo que va de año 18.229 hectáreas de explotaciones calcinadas, con Cataluña y Andalucía como comunidades más afectadas.

Los datos del consorcio de entidades del seguro agrario Agroseguro, facilitados a Efeagro, estiman en 2,5 millones las indemnizaciones previstas ya por estos siniestros, de los que más de un millón se corresponden a los daños en los cultivos de herbáceos en Cataluña, en concreto, por explotaciones de cereal en Lleida.

Además, 600.000 euros en indemnizaciones están previstos en Andalucía por daños también en herbáceos y también se han registrado partes por incendios en Extremadura, que generarán unos 239.500 euros en pagos; Castilla-La Mancha (165.700 euros) o Aragón (88.000 euros).

Todo esto, gracias a los seguros firmados y contratados por agricultores y ganaderos, porque ayudas del Gobierno de Sánchez, y menos de urgencia, cero.