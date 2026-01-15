S&P pone de relieve el castigo que sufren Valencia y Murcia en el reparto de recursos del Estado. En la imagen, Pedro Sánchez, con la ya exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda del Gobierno PSOE-Sumar, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, que se autodefine como la mujer más poderosa de toda la historia de la democracia española.

Montero asigna a cada andaluz 389 euros menos que a un catalán con su nuevo modelo de financiación

Cada andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán con el modelo de financiación que ha propuesto el Gobierno central. Andalucía, con 143 euros menos por habitante que la media de la comunidades españolas, quedaría entre las cinco autonomías peor financiadas, según ha destacado la Junta andaluza del informe elaborado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

Según ha informado la Consejería de Economía y Hacienda en una nota en la que analiza el informe sobre el nuevo sistema de financiación elaborado por Fedea, Andalucía queda por debajo de la media y la brecha entre las comunidades mejor financiadas y las peor financiadas se agrava notablemente, «o rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos y el de solidaridad”.

En la nueva financiación pactada entre Sánchez y Junqueras y asumida por Montero un andaluz no recibe ni la mitad que un catalán para servicios públicos básicos como sanidad o educación

Con el modelo presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aspira a presidir la Junta de Andalucía como candidata del PSOE de Pedro Sánchez, a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la diferencia sería aún mayor si se compara con la comunidad que más dinero recibiría del Estado, Cataluña, y, en este caso, un andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán. Es decir, que a cada catalán se le asignan 532 euros, frente a los 143 de cada andaluz.

El modelo recoge que Andalucía queda en financiación por habitante ajustado 3,8 puntos menos que la media y 10,4 menos que Cataluña.

Según la Consejería, los datos de Fedea «arropan» su tesis en la que, según sus primeras proyecciones, el modelo de financiación que ha elaborado el Gobierno (tras pactarlo previamente con Esquerra Republicana) «mantiene la infrafinanciación de Andalucía e incrementa las desigualdades entre las diferentes autonomías».

Andalucía, entre las cinco comunidades peor financiadas de España

En el comunicado, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha insistido en que se trata de un modelo que mantiene a Andalucía “en el pódium por la cola de las cinco comunidades peor financiadas”.

“De ahí que la señora Montero no se haya atrevido a enseñar la letra pequeña ni la metodología del sistema, ya que, conforme se va conociendo más, en este caso a través del informe de Fedea, se comprueba cómo la ministra y el presidente Pedro Sánchez se han vendido al independentismo pese a que eso suponga sacrificar a comunidades como Andalucía”, ha lamentado.

Carolina España hace hincapié en que el modelo de financiación de Montero “no lo quiere ninguna comunidad, ni siquiera las de su mismo signo político” y que “la única que lo defiende es Cataluña, para la que ha sido expresamente diseñado”.