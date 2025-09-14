Oliu asegura que el BBVA trata a los catalanes como ‘si fueran tontos’

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha insistido este domingo en las escasas probabilidades de que salga adelante la opa del BBVA y ha asegurado que el banco vasco cree que «puede convencer a los catalanes de que a un precio de ganga les sale a cuenta vender» como «si fueran tontos».

En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, Oliu ha vuelto a desgranar las razones que llevaron a la entidad bancaria catalana a rechazar de nuevo el pasado viernes la opa hostil del BBVA y se ha mostrado especialmente crítico con el banco que preside Carlos Torres.

A su juicio, BBVA quiere «quedarse el Banc Sabadell a un precio de ganga». «Se ven con la capacidad de convencer a los catalanes de que a precio de ganga les sale a cuenta vender, cosa que los catalanes, por aquello de…, como si fueran tontos», ha dicho.

«Es lanzar una oferta para ver si pican», ha apuntado, en otro momento de la entrevista.

En esta línea, ha subrayado que la probabilidad de que la opa prospere ahora, al precio actual de la oferta, es «bajita, bajita», e incluso «cercana a cero».

Preguntado por si cree que, al final, el BBVA mejorará su oferta, el presidente del Sabadell asegura: «Yo lo único que puedo decir es que esta opa no va a ningún lado, a no ser que suba mucho. Lo que vaya a hacer el BBVA al respecto, la verdad, es que no tengo ni idea».

La opa del BBVA al Sabadell sigue su curso entre dudas de si triunfará sin subir la oferta

Las dudas sobre que la opa del BBVA por el Sabadell pueda salir adelante sin que se mejore la oferta -lo que hasta el momento ha descartado de plano el banco que preside Carlos Torres- persisten y habrá que ver si la entidad mueve ficha en el plazo que le queda para hacerlo, que acaba el 23 de septiembre.

Los accionistas del Banco Sabadell pueden desde el lunes 8 de septiembre aceptar la oferta, para lo que tienen de plazo hasta el 7 de octubre, pudiendo hasta un día antes, el 6 de octubre, revocar su aceptación.

Desde el viernes ya conocen la recomendación que les hace el consejo de administración del banco, que les ha desaconsejado que acudan a la opa porque infravalora al Sabadell y les advierte de que perderán dinero con el canje propuesto por el BBVA.