El presidente de la 'Cambra de Comerç de Barcelona', ​​Josep Santacreu , y el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu.

Oliu brinda con cava con las ‘fuerzas vivas’ de Cataluña por el fracaso de la opa del BBVA al Sabadell

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha agradecido este viernes al empresariado catalán su apoyo ante la opa hostil lanzada por BBVA, que finalmente ha fracasado, y ha protagonizado un brindis con cava con el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, para celebrar el desenlace de este proceso.

Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, quien le ha manifestado su «satisfacción» por el resultado de la opa en un encuentro «protocolario», ha explicado Oliu, el presidente del Sabadell se ha desplazado a la Llotja de Mar, situada a poca distancia del Palau de la Generalitat, para mantener un encuentro con representantes empresariales.

Todo el empresariado catalán arropa a Oliu

Allí le esperaban Santacreu, otros miembros de las diferentes cámaras de comercio catalanas, entre ellos de la Cambra de Comerç de Sabadell, y representantes de entidades como el Cercle d’Economia, Foment, Pimec, FemCat, Barcelona Global o el Col·legi d’Economistes de Catalunya, entre otras entidades empresariales.

En declaraciones a los medios, Oliu ha asegurado que todas estas entidades empresariales habían emplazado al Banco Sabadell a continuar en solitario y que el resultado de la opa -que se ha saldado con menos del 26 % de aceptación de los accionistas- le ha «complacido mucho».

«Estoy muy agradecido a las organizaciones que han dado apoyo (a Banco Sabadell) en este proceso», ha dicho Oliu, que ha dicho que agradecía «mucho» el respaldo recibido por la Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec y Foment en contra de la opa.

Al igual que esta mañana, Oliu ha agradecido también el apoyo «masivo» de los accionistas del Sabadell a la continuidad del proyecto en solitario, y ha recordado que el banco tiene su «foco puesto» en Cataluña, en toda España y en las pymes, mientras que el BBVA tenía «otro proyecto».

Oliu ha subrayado que tanto BBVA como Sabadell «pueden crear más valor por separado que juntos», y ha asegurado que ahora su entidad debe centrarse en cumplir con las expectativas ofrecidas a sus accionistas.

Celebración con cava por el éxito del Sabadell y el fracaso del BBVA

«Es un día de celebración», ha dicho por su parte el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, que ha brindado con cava junto al presidente de Banco Sabadell ante una nube de fotógrafos y cámaras que se afanaban en lograr la mejor toma de esa imagen.

Santacreu ha recordado que un grupo de entidades empresariales ha estado «acompañando» a Banco Sabadell durante estos 17 meses para intentar que no fructificara la opa hostil y ha dicho que es «fundamental» para las empresas y para Cataluña que esta entidad bancaria haya preservado su independencia.

Al acto ha asistido también el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, así como representantes de algunas empresas catalanas.