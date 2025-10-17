Oliu insiste en que el Sabadell generará más valor solo que acompañado

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido este viernes el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la opa del BBVA, y han asegurado que la entidad catalana generará «más valor» por separado.

Tras conocerse que menos del 26 % del capital aceptó la oferta del BBVA, Oliu y González-Bueno han celebrado en un comunicado que el Sabadell «podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años».

El banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16 % de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40 % de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico.

«Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación», ha afirmado González-Bueno.

González-Bueno, CEO del Sabadell, asegura que sus clientes desean una entidad independiente y que el objetivo es ser el mejor banco de España

«Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo», ha agregado el consejero delegado, que ha recordado que el objetivo del Sabadell es «ser el mejor banco de España».

Oliu ha dicho en una entrevista con Catalunya Ràdio que el desenlace de la operación ha sido «una gran sorpresa». «No esperábamos un resultado tan contundente», ha reconocido el responsable del Sabadell, que prevé reunirse este viernes con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la entidad catalana ha revelado que mantuvo anoche una conversación «distendida» con su homólogo del BBVA, Carlos Torres.

«Ni él ni yo esperábamos este resultado, eso es lo que compartimos. Pensábamos que (la opa) estaría por encima del 30 %», ha expresado al relatar esa conversación.

El Sabadell confiaba en un respaldo importante de sus accionistas minoritarios, en su mayoría también clientes del banco, pero no preveía que la falta de apoyo de los inversores institucionales impediría al BBVA rebasar el umbral del 30 % necesario para seguir adelante con la operación.

«Hasta el momento en el que conocimos la reacción de los institucionales, la verdad es que no tenía constancia de que al final el respaldo sería tan importante para nuestro proyecto», ha resaltado Oliu.

«Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell», han resumido en la nota el presidente y el consejero delegado del Sabadell.