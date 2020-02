¿Pagaría 35.000 euros por un KIA Picanto de segunda mano? En Cuba, sí

La venta de coches de segunda mano del Estado cubano a particulares comenzó este martes en un concesionario de La Habana, donde los primeros clientes adquirieron vehículos a pesar de sus exagerados precios para la economía de la isla, y que llegan a alcanzar los 80.000 dólares (unos 73.500 euros).

“Es un carro usado de 2011, pero se encuentra en las condiciones requeridas para transitar”, explicó ante las cámaras de Efe Yovan Orlando, un cubano residente en Miami (EEUU) tras pagar ni más ni menos que 80.000 dólares por un Toyota Land Cruiser 4×4 del año 2011 con 6.000 kilómetros en el marcador. Eso es lo que vale nuevo el Toyota Land Cruisier modelo 2019 más equipado en España, que no tiene nada que ver con el que se vendía hace nueve años.

Este cliente, que pasó cinco noches en la cola para ser el primero en escoger coche, se mostró satisfecho por su adquisición y con el trato, aunque confesó estar preocupado porque su recién adquirido Toyota “no tiene garantía” y eso puede ser un “problema”.

“Por mi familia hago cualquier cosa”, proclamó.

En el concesionario del barrio de Miramar se ofrecen desde hoy 30 modelos de coches de segunda mano, todos ellos a un muy alto precio como 38.000 dólares (unos 35.000 euros) por un Kia Picanto -En España esta ofertado como nuevo desde menos de 8.000 euros-, 45.000 (41.300 euros) por un Peugeot 301 automático o 63.000 (58.000 euros) por un Peugeot 4008, que hace años ya no se fabrican y que no siquiera de nuevos alcanzaron no de cerca esos precios.

Tarifas facilitadas por CIMEX -empresa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba-, que no especifica año o kilometraje.

Se exige pagar los vehículos con tarjeta de crédito en “moneda libremente convertible” o MLC, es decir, euros o dólares u otra divisa. No se acepta ninguna de las dos monedas en circulación en el país: el CUP o peso cubano ni el CUC o peso convertible.

Esto se debe a la política del Estado cubano de recaudar divisas para tratar de aliviar su endémico déficit en la balanza de pagos, en un momento de crisis económica agudizada por el endurecimiento del embargo financiero y comercial de EE.UU. en los últimos meses.