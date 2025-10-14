Pontegadea adquiere por 92 millones una nave alquilada a Amazon

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, ha adquirido una nave logística en la localidad inglesa de Knowsley, cerca de Liverpool, por unos 81 millones de libras (92,9 millones de euros) a la inmobiliaria PLP, ha adelantado el diario North West Place y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la operación.

El almacén que ha adquirido la sociedad de Amancio Ortega, dueño de Inditex, tiene una superficie de unos 80.000 metros cuadrados, se acabó de construir en 2022 y desde entonces está alquilado a Amazon.

Según la información del diario inglés, la operación refleja un rendimiento inicial neto del 5 % y es una de las mayores transacciones industriales del noroeste este año.

Esta es la segunda adquisición de Pontegadea en apenas unos días, pues el pasado jueves también se confirmó la adquisición por parte del holding inversor de Amancio Ortega de las oficinas del Banco Sabadell en Miami (Florida, EEUU) por 275 millones de dólares (unos 235 millones de euros).

Este año, el vehículo inversor de Amancio Ortega ha incorporado a su portafolio un buen número de inmuebles, principalmente edificios de oficinas destinadas al alquiler, aunque también adquirió hace unos meses una nave logística cercana al aeropuerto de Amsterdam.