Pedro Sánchez, en sus horas más bajas, acosado por la corrupción y derrotado de forma continuado en el Congreso, es el líder político preferido por los españoles y sacaría nueve puntos de ventaja en unas elecciones generales al PP, eso sí, según el CIS de Tezanos.

¿Por qué Sánchez no convoca elecciones si le saca 9 puntos al PP y es el líder preferido de los españoles?, según el CIS

Cualquier presidente del Gobierno con los datos de la encuesta del CIS de septiembre y que estuviera en una situación de total debilidad parlamentaria y acosado por la corrupción, tanto en el ámbito familiar como en el político, convocaría elecciones generales. Según el CIS, el PSOE le saca nada menos que nueve puntos al PP y Sánchez es no sólo el líder mejor valorado, sino el preferido por casi el 40% de los españoles para ser presidente del Gobierno, frente al 15,5% de Feijóo. Está claro, con este abrumador resultado que da el CIS al líder socialista, es que al Centro Español de Investigaciones Sociológicas y a su presidente, José Félix Tezanos, no lo cree ni su mentor, Pedro Sánchez.

En el mes de septiembre, el PSOE alcanzaría el 32,7% de estimación de voto, mientras que el Partido Popular obtendría el 23,7%, VOX un 17,3%, Sumar el 7,9% y Podemos el 4,3%.

Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,23; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,13; Alberto Núñez Feijóo obtiene una nota de 3,55, mientras que Santiago Abascal alcanza un 2,93.

En cuanto a la preferencia como presidente del gobierno, Pedro Sánchez es el favorito para el 39,8% de los encuestados que dan su opinión, sacando 22,5 puntos de ventaja a Santiago Abascal que lo es para el 17,3%, Alberto Núñez Feijóo para el 15,5%, Yolanda Díaz para el 7,8 e Isabel Díaz Ayuso para el 5,2%.

Incendios

El 65,1% de los españoles reconoce que le preocupan mucho los incendios, el 29,8% dice que bastante y un 4,8% asegura que le importan “poco o nada”. Además, el 8,8% de los encuestados dice haberse visto afectado por los incendios.

El 69% afirma que, en el futuro, él o alguien de su familia podrían verse afectados por los incendios.

Un 41,1% cree que las competencias principales para prevenir la aparición de incendios tienen que seguir siendo de las comunidades autónomas, en cambio, un 37,9% dice que tendrían que ser del Gobierno central. Y solo un 8,7% cree que deberían ser de ambos.

El 75,1% dice que es necesario un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a las emergencias del cambio climático.

Según el CIS solo el 30,4% de los españoles tiene como principal problema la vivienda, y menos aún, el 20,7%, la inmigración

El principal problema que existe actualmente en España, según los encuestados, es la vivienda (30,4%), seguido de la inmigración que lo es para el 20,7%, y los problemas relacionados con la calidad del empleo para el 17,1%.

Al preguntar por los problemas que afectan de manera personal a los encuestados la crisis económica y los problemas de índole económica están en primera posición para el 24%, la vivienda (23,1%) y la sanidad en tercera posición para el 19,4%.

Situación económica

El 65,3% de los españoles considera que su situación económica personal en la actualidad es muy buena o buena frente al 21,2% que afirma que es mala o muy mala.

Al preguntar por la situación económica general de España, el 33,5% la considera muy buena o buena frente a un 55% que dice que es muy mala o mala.