Sabadell cierra filas contra la OPA del BBVA: ‘Nuestro valor está muy por encima del precio ofrecido’

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han defendido este viernes en un evento en Madrid la independencia de la entidad frente a la oferta de adquisición lanzada por BBVA.

Oliú ha recalcado que “el proyecto del Sabadell es muy diferente a un proyecto internacional como el de BBVA” y subraya que “la oferta del BBVA no es buena. El precio es bajo, nuestro valor está un 30% por encima”. El presidente del Sabadell ha dejado claro que su confianza en la evolución del banco es máxima: “Mis expectativas son muy altas, el precio al que vendería mis acciones estaría fuera de alcance”.

Por su parte, González-Bueno ha destacado que “los grandes fondos de inversión coinciden en que a este precio la oferta del BBVA no tiene ningún sentido”, y ha apuntado que la capacidad de revalorización del Sabadell sigue siendo muy elevada.

«Yo creo que BBVA va a subir el precio de la OPA”, señala el CEO del Banco Sabadell

El CEO del Sabadell ha ido más allá al valorar la estrategia de la entidad presidida por Carlos Torres: “Es lícito esperar hasta el último momento para subir el precio de la OPA. Lo que es cuestionable es garantizar que no lo vas a hacer. Si no te comprometes por escrito, creas confusión. Yo creo que BBVA va a subir el precio de la OPA”. Una visión que contrasta con la de Oliu, quien cree que “el presidente del BBVA dice la verdad y no lo va a subir”.

Ambos dirigentes han defendido el desempeño bursátil del Sabadell frente al de BBVA, lastrado por su exposición a México y Turquía. Según González-Bueno, el banco catalán ha multiplicado por 12 su valor en Bolsa en los últimos cinco años, el doble que el BBVA y convirtiéndose en “el mejor comportamiento de la banca europea”.