Sabadell: La opa del BBVA está descarrilada por el clamor en contra y la oferta desvalorizada

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este jueves que el rechazo «mayoritario» que, en su opinión, existe a la opa del BBVA «debe tener influencia en el resultado final» de la operación. Cree que esta opa ha descarrilado, por el rechazo general a la fusión de ambos bancos y porque «la moneda con la que van a pagar teóricamente a los accionistas del Sabadell se ha quedado desvalorizada».

En una rueda de prensa para presentar los resultados del primer trimestre, González-Bueno ha avanzado que el banco está elaborando una respuesta para participar en la consulta pública abierta por el Gobierno para decidir si eleva la opa al Consejo de Ministros, que tendría la prerrogativa de endurecer los requisitos fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«La opinión generalizada es que esta operación no es buena para España, no es buena para las pymes, no es buena para el empleo, no es buena para la estabilidad territorial y no es buena para la estabilidad financiera», entre «otras muchas razones de interés general», ha asegurado.

González-Bueno ha explicado a los periodistas, durante un acto celebrado en Madrid, que el consejo de administración del banco está elaborando la respuesta a la consulta del Ejecutivo, mientras que los miembros de la entidad son «libres» de participar de manera individual si así lo desean.

Más de 70 entidades, incluidas patronales, sindicatos y cámaras de comercio, han expresado su oposición a la opa desde que la operación se planteó hace prácticamente un año.

«Esta unanimidad no es habitual», ha dicho a ese respecto el directivo, que cree que existe «un clamor en contra de esta operación».

La opa está «descarrilada», señala el CEO del Sabadell

González-Bueno ha considerado que la opa ha quedado «descarrilada», en primer lugar por el «rechazo generalizado» que ha provocado, pero también porque el canje de acciones propuesto por el BBVA ha perdido valor desde que se planteó.

«La moneda con la que van a pagar teóricamente a los accionistas del Sabadell se ha quedado desvalorizada», ha advertido.

Desde el 29 de abril de 2024, cuando se conoció por primera vez la intención del BBVA de poner sobre la mesa una oferta por el Sabadell, las acciones del banco que preside Carlos Torres se han revalorizado un 23 %, incluyendo en el cálculo el reparto de dividendos, ha dicho González-Bueno.

En ese mismo periodo, la media de los bancos europeos se ha revalorizado un 38 %, la media de los bancos españoles «puramente nacionales» (CaixaBank, Bankinter y Unicaja) un 54 %, mientras que el Sabadell se ha revalorizado un 60 %, ha destacado.

Retirar la opa no sería un «fracaso»

Para González-Bueno si el BBVA decidiera retirar la opa, «por voluntad propia y viendo las circunstancias», no se debería interpretar como un «fracaso».

«Hay veces en las que es muy sensato» dar marcha atrás, si la operación «se inicia con determinadas premisas y esas premisas cambian», ha dicho, «se retira, y no pasa nada», ha recalcado.