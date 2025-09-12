Sabadell pone en duda el aval del Gobierno a una fusión con el BBVA

Banco Sabadell ha puesto en duda que el Gobierno español llegue a dar el visto bueno a una hipotética fusión con BBVA y ha advertido de que mientras el Ejecutivo español no avalara esa fusión las sinergias de BBVA con el Sabadell como filial suya serían negativas en 63 millones.

En rueda de prensa, el presidente del banco, Josep Oliu, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, y el responsable financiero de la entidad, Sergio Palavecino, han rebatido las sinergias estimadas por el BBVA el mismo día que el consejo de administración del Sabadell se ha pronunciado en contra de esta opa hostil.

González-Bueno ha subrayado que el calendario previsto por el BBVA «no es realista», ya que contempla que la fusión se hará «un nanosegundo» después de 2028, cuando lo lógico es que se acabara consumando en un plazo en torno a siete años.

Ha descartado que haya cualquier sinergia «no antes de 2032» y ha rebajado la estimación de sinergias una vez culminada la hipotética fusión hasta los 220 millones después de impuestos, frente a los 630 millones calculados por BBVA.

«Las sinergías serán nulas mientras exista una gobernanza independiente y una autonomía de gestión entre Sabadell y BBVA», ha dicho González-Bueno, que ha criticado que el BBVA haya expuesto «la versión más optimista de cada una de las hipótesis que ha hecho».

González-Bueno también ha remarcado que según las condiciones impuestas por el Gobierno español, la hipotética fusión no tendría lugar «en al menos tres o cinco años», y a continuación «el Gobierno español tendría que tomar una decisión».

«No creo que sea una decisión fácil para ningún partido»

«La aprobación de la fusión supondría la desaparición de la marca de Sabadell, y no creo que sea una decisión fácil para ningún grupo político que esté en el poder, porque se percibiría como algo no favorable», ha asegurado González-Bueno en relación a ese supuesto.

Asimismo, ha comentado que cualquier proceso preparatorio de una fusión «supone paralizar un banco» y que incluso en caso de obtener luz verde a la fusión, el proceso se alargaría en torno a un año.

Los directivos del Sabadell también han asegurado que en una hipotética integración, el BBVA perdería clientes en el terreno de pymes, por el exceso de concentración de riesgos.

Banco Sabadell estima que con la fusión BBVA se podría ahorrar unos 750 millones en costes -frente a los 835 millones calculados por el BBVA-, pero González-Bueno ha asegurado que ese ahorro «no se hace la noche del primer día» que acaba el bloqueo a la fusión del Gobierno.

González-Bueno ha dicho que esa estimación se basa en calcular una reducción del 40 % de los costes laborales.

Afectación por el impuesto a la banca

Pese a que las estimaciones de ambos bancos sobre el ahorro de costes no son muy distantes a la larga, Banco Sabadell resta 250 millones por impactos sobre ingresos y financiación y otros 130 millones por cuestiones como el impuesto a la banca.

El responsable financiero de Sabadell ha asegurado que los requerimientos del fondo de resolución también obligarían a BBVA a hacer una mayor aportación.

Rebaja del peso del Sabadell en el BBVA

Por otra parte, los directivos del Sabadell han asegurado que si de entrada la oferta del BBVA implicaba dar a los accionistas del Sabadell un 16,2 % del banco fusionado, ahora, con los ajustes, solo se le entregaría un 13,6 %.

Para reivindicar la buena trayectoria en bolsa de Sabadell, que ha comparado a la de una «tecnológica», Oliu ha asegurado que si un accionista hubiera invertido 10.000 euros en el Banco Sabadell en noviembre de 2020 hoy tendría 112.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, el Sabadell ha alertado de que el BBVA genera dos tercios de sus beneficio en mercados emergentes, lo que implica un mayor coste de capital.

«Desde 2014 hasta junio de 2025, BBVA ha acumulado unos 17.000 millones en ajustes negativos por devaluación de divisas», ha asegurado el responsable financiero del banco.