Sánchez aspira ahora a movilizar 120.000 millones con 10.500 de un fondo soberano ‘Netx Generation’

España tenía 82.343 millones de euros asignados de los fondos europeos Next Generation de los que solo ha recibido 56.700 millones de euros, renunciando a 26.000 millones por no cumplir con los hitos comprometidos con Bruselas. Ahora, Sánchez, amigo de los grandes anuncios que nunca llegan a plasmarse en hechos concretos, anuncia un fondo soberano gestionado por el ICO de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, que pretende multiplicar por más de 10 veces, 120.000 millones, con deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la transformación que está viviendo España sería imposible sin los fondos europeos Next Generation que se impulsaron en la Unión Europea (UE) a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que cree que evidenciaron que «Europa es grande cuando se atreve, cuando no tiene miedo, cuando habla con claridad».

Sánchez presume de fondos Netx Generation cuando España ha tenido que renunciar a miles de millones por la falta de cumplimientos con Bruselas

Pero esos fondos acaban este año, y ante esa tesitura ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a hacer sus deberes porque quiere seguir manteniendo el impulso transformador. Mo ha dicho nada, sin embargo, de la renuncia de España a miles de millones de esos fondos por su incumplimientos reiterados con la CE. Tampoco que gran parte del dinero de esos fondos sigue sin ejecutarse en España.

Y en ese contexto ha anunciado la creación del fondo soberano que presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que pretende extender el impulso reformista del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026.

Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

Sánchez aspira a multiplicar por más de 10 veces la dotación del fondo soberano con inversión privada

El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

«España crece» invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

«Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, el fondo ‘España crece’ será un ejercicio de soberanía nacional», ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

España, líder de paro en la UE, y con 2,7 millones de personas cobrando el Ingreso Mínimo Vital, «un éxito de país»

El presidente del Gobierno ha hecho en su intervención un repaso de la situación de España, que ha considerado como «un éxito de país» que le permite jugar en la «Champions» económica, y ha recalcado las buenas perspectivas que sigue teniendo pese a las tensiones geopolíticas actuales.

A su juicio, se ha demostrado que el crecimiento económico y la creación de empleo son perfectamente compatibles con el respeto a los derechos de los trabajadores y la reducción de gases de efecto invernadero.

Pero ha reconocido que no hay que caer en la autocomplacencia y quedan aún muchas cosas por hacer, como seguir avanzando en la reducción de la pobreza y la desigualdad y facilitar el acceso a la vivienda, dos de los propósitos que ha asegurado que se ha marcado para este año.

«Nuestro país se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio, donde no se van a encontrar tensiones comerciales ni riesgos geopolíticos ni inseguridad jurídica», ha afirmado para justificar el ritmo de inversión en España, donde ha asegurado que hay paz social y cohesión territorial.

Todo eso cree que ha sido posible tras convertir en fortalezas lo que antes eran debilidades en aspectos como los costes energéticos, la solvencia de las finanzas y la cualificación de los trabajadores.