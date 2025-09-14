En un acto en Málaga con María Jesús Montero, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Hacienda, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y defensora de los beneficios fiscales de Cataluña sobre otras comunidades, como la andaluza, el presidente del Gobierno más débil de la democracia vuelve a decir que la vivienda es su prioridad. Nunca el alquiler o propiedad de inmuebles había subido tanto como en su etapa al frente del Ejecutivo.

Sánchez, erre que erre con la vivienda

En las elecciones municipales y autonómicas de 2023, donde el PSOE quedó barrido en todo el territorio nacional, Pedro Sánchez hizo de la vivienda su tema estrella de campaña electoral, pero muy pocas de las medidas anunciadas han llegado a buen término y después de año y medio los precios de vivienda en propiedad o en alquiler están disparados, tanto que nunca habían subido de esta manea en 18 años, siendo el principal problema la escasa oferta existente en el mercado por la política intervencionista del Ejecutivo PSOE-Sumar con su Ley de Vivienda y el miedo a los okupas con una legislación que les favorece por encima de los propietarios.

Pero a Sánchez, las promesas pasadas y no cumplidas no le importa, tienen el mismo peso que veracidad que las que hace para el futuro. Así, en un acto en Málaga con María Jesús Montero, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Hacienda, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y defensora de los beneficios fiscales de Cataluña sobre otras comunidades, como la andaluza, como el perdón de su deuda o la cesión de impuestos, como el IRPF, el presidente del Gobierno más débil de la democracia vuelve a decir que la vivienda es prioridad.

Sánchez califica de «prioritario» -menos mal- el compromiso del Ejecutivo en materia de vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar, durante una visita en Málaga a una promoción de 530 viviendas de alquiler asequibles.

Nunca los precios de la vivienda habían subido a precio de récord y tan rápido como con Sánchez en el Gobierno

Este compromiso prioritario en materia de vivienda «lo demuestra la intensa acción que ha desarrollado en los últimos siete años», según ha destacado en un comunicado la presidencia del Gobierno, donde se subraya que el Ejecutivo ha aprobado la primera ley de Vivienda de la democracia y ha multiplicado por ocho el presupuesto en política de vivienda.

También se ha establecido un Índice de Precios de Referencia y, allí donde se aplica, se ha conseguido una reducción de precios del 5 %, según el comunicado, que no dice nada de como se ha reducido la oferta y un dato que el sector rechaza por falso.

Además, siempre según el mismo comunicado, se han construido más de 80.000 viviendas de alquiler asequible y se han invertido 15.300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la rehabilitación urbana, aunque no sé sabe muy bien cuánto se ha destinado a vivienda y cuándo a cambiar papeleras, aceras u otro mobiliario urbano o arreglar los edificios públicos, y, en el último año, la vivienda protegida ha aumentado un 62 %.

Ninguna de las medidas anuncias por el Gobierno en los últimos siete años han servido para paliar mínimamente el problema de la vivienda, que, lejos de solucionarse, se agrava

Entre otras medidas, «todas ellas con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda», que no lo han hecho, sino que lo han agravado aún más, también se ha creado la Plataforma contra el fraude de pisos turísticos; el Bono de Alquiler Joven, que beneficia a 66.000 jóvenes, o el proyecto estratégico, el PERTE de Vivienda, dotado con 1.300 millones y destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular para agilizar la construcción y reducir los costes.

Asimismo, se han puesto marcha avales del ICO con 50.000 beneficiarios y se ha acabado con las llamadas «Golden Visa», que permitían obtener el visado de residencia a quien invierte en vivienda en España.

Las viviendas que ha visitado Sánchez se están construyendo en el distrito Teatinos Universidad de la capital malagueña y están cofinanciadas por el Gobierno de España, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se entregarán a finales de año.

El jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.