El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún no da explicaciones sobre lo ha pasado, asegura que va adoptar las «medidas necesarias» y acometer las reformas oportunas –el plan de Estrategia de Seguridad Energética lleva cinco años en ‘modo reposo– para que «no vuelva a ocurrir» un apagón generalizado como el del lunes, así como a «exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados». El principal operador es Red Eléctrica de Redeia, una empresa controlada por la Sepi, donde Sánchez nombra desde la presidenta, Beatriz Corredor, hasta consejeras, como el último caso de la exministra González Laya. Al mismo tiempo, asegura que quienes achacan el apagón a la falta de nucleares «o mienten o demuestran su ignorancia».

Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía para pedir «tranquilidad y confianza», y que tenga la «absoluta garantía de que se llegará hasta el final», lo que incluirá el análisis del Gobierno a través del comité de expertos independientes creado por el Consejo de Seguridad Nacional. No hace mucho tiempo descartó un apagón eléctrico como el sufrido como España. Eso es cosa de agoreros, dijo entonces.

Aunque Red Eléctrica ha descartado que el apagón haya sido consecuencia de una ciberataque, Sánchez ha asegurado que todavía no hay información concluyente y que no se descarta ninguna hipótesis, a la espera del informe de los expertos independientes y del que también se ha solicitado al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea.

«No vamos a descartar ninguna hipótesis hasta que lo tengamos cien por cien claro», ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha tratado de forma exclusiva el apagón del martes, en la que ha insistido en que «no pone en cuestión» la afirmación de Red Eléctrica.

Para el gran apagón eléctrico, otra comisión, dice Sánchez

Se desconocer por innumerables las comisiones que Pedro Sánchez ha anunciado desde que es presidente del Gobierno, pero ya ha anunciado otra más. La comisión de investigación del Gobierno está liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional, además de otros como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

A la espera de los resultados de estas investigaciones, que serán transparentes, Sánchez ha pedido «no dar pábulo a los bulos», porque «no existen pruebas concluyentes para decir que es un ataque terrorista o un experimento» como se ha difundido por redes sociales.

De momento, lo que se sabe -según el presidente- es que ayer el sistema eléctrico estaba operando «con absoluta normalidad», por lo que «no hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha».

Sánchez ha detallado que cuando se produjo esta crisis de electricidad a las 12:33 horas la demanda eléctrica era de 25.180 megavatios, es decir, «relativamente baja», mientras que la disponibilidad de los sistemas de generación era «amplia».

«Mienten quienes apuntan a la falta de nucleares»

Sánchez ha desmentido que el incidente se deba a la falta de nucleares y ha afirmado que quienes apuntan a esa causa «o mienten o demuestran su ignorancia».

La recuperación de suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, a las centrales de ciclo combinado de gas y a las centrales hidroeléctricas, ha afirmado Sánchez, que ha asegurado que en esta crisis «las centrales nucleares, lejos de una solución, son un problema».

Cinco reactores nucleares estaban parados en el momento de la caída del sistema «por decisión de la propias empresas operadoras» y ha habido que desviarles grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables, en palabras del presidente. Sin embargo, no ha dicho que esas centrales estaban paradas por la penalización fiscal que sufren por parte del Ejecutivo de PSOE-Sumar.

«En este momento hay dos centrales nucleares activadas, no porque lo necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada», ha añadido Sánchez, que ha explicado que, antes del apagón, había generación nuclear funcionando y que se desconectó como el resto, por lo que no demuestra «más resilencia que cualquiera del resto de tecnologías».

Sánchez asegura que las nucleares, más que una solución, son un problema

Sánchez ha indicado que las centrales nucleares que se desconectaron ayer «todavía no se han vuelto a incorporar al sistema» y que está previsto que se haga a lo largo del día de hoy.

Y defiende lo indefendible. «Lo que vemos es que con, mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo», ha añadido. En primer lugar casi se ha tardado 24 horas en reestablecer el servicio en España, y aún todavía hay muchos sectores que no pueden funcionar, desde el ferrocarril a la industria, por el daño causado. Y, probablemente, si la centrales nucleares hubieran estado funcionando no se habría producido el gran apagón eléctrico, fruto del fuerte mix de las renovables en el sistema eléctrico español.