Sánchez, si gana las elecciones y gobierna, subirá los impuestos en 6.000 millones

6.000 millones de euros es el desfase que ha encontrado Bruselas en las cuentas enviadas por el Gobierno a Sánchez a Bruseñas. Para cuadrarlas, se necesita subir los impuestos en esa cantidad y la ministra en funciones de Hacienda dice que se hará.

Si Pedro Sánchez gana las elecciones y logra gobernar, cosa que no está muy clara porque lo haría con la extrema izquierda, los nacionalistas, incluidos los separatistas catalanes que han desatado su ira contra el Estado de Derecho, o con el volátil partido de Alber Rivera, Ciudadanos, que no sabe adónde va, la subida de impuestos, y no por una cantidad irrisoria, esta asegurada para lograr ingresar 6.000 millones de euros de desfase.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dicho este martes que los presupuestos de 2020 de un hipotético gobierno socialista estarán dentro de los márgenes de déficit europeos, y ha considerado que el aviso de la Comisión Europea (CE) es un mensaje para que se salga del bloqueo. Para que este en ese margen, es necesario subir los impuestos, algo que hará feliz a Montero, la exconsejero de Hacienda del Junta de Andalucía, que arruinó a miles de herederos con sus impuestos de sucesiones, y que afirma que hay que acabar con el mantra de que el dinero done mejor esta en en el bolsillo de los contribuyentes.

Para ella, como buena socialista que dirige la Hacienda de los españoles, el dinero donde mejor está es en las arcas del Estado para derrocharlo. Total, es dinero público, no es de nadie… a no ser que ese dinero es de los españoles a los que tanto cuesta llegar a finales de mes.

En declaraciones a los medios, Montero ha señalado que el aviso de la CE sobre el «riesgo importante» en el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit del borrador de presupuestos para 2020, remitido por el Ejecutivo en funciones, «dice lo mismo que dice el Gobierno, que se tiene que aprobar un presupuesto y que es necesario salir del bloqueo».

Según la ministra en funciones, el borrador presentado es una proyección sobre «cómo se comportaría el presupuesto si se prorrogara, con el incremento de pensiones y con el incremento de retribuciones de salarios públicos que son dos compromisos de este gobierno». Pero, claro, si hay nuevos Presupuestos, habrá subida de impuestos para cuadralos.

Montero ha explicado que unos nuevos presupuestos que incorporaran nuevas figuras fiscales -no es otra cosa que más castigo fiscal a los ciudadanos-, tal y como plantea el PSOE en su programa electoral, permitirían ajustar los desequilibrios que presenta esta cuenta pública.

«Así que de lo que se trata es que este país, cuanto antes, pueda tener un gobierno socialista porque es quien quiero y creo que tiene que presidir el gobierno», ha señalado Montero, que ha deseado poder presentar el proyecto de presupuestos en enero. Ya sabe, si quiere pagar más impuestos para derrochar el dinero público, vote al PSOE.

«Estoy convencida de que cuando se manden las cuentas que van a componer el proyecto de presupuestos estaremos en los marcos y márgenes» que marca la comisión, ha subrayado la ministra en funciones.