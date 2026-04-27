Santander lanza Start Business para impulsar el desarrollo de microempresas y comercios

Banco Santander estrena Start Business, una nueva propuesta dirigida a microempresas y comercios que les permite operar sin costes desde el primer día y les ofrece incentivos económicos y servicios adicionales para facilitar su puesta en marcha.

La iniciativa se apoya en una oferta centrada en eliminar las principales barreras financieras y operativas a las que se enfrentan los nuevos negocios. Entre las principales ventajas para los clientes destacan:

Cuenta Negocios sin comisiones y operativa diaria gratuita desde el inicio de la relación.

TPV con tarifa plana de 0 euros, sin coste fijo, junto con soluciones de cobros y pagos.

Hasta 500 euros de incentivo, vinculados a la domiciliación de pagos habituales como seguros sociales o nóminas.

Financiación en condiciones personalizadas, de manera que cada cliente tiene su precio en función de su perfil, con precios muy atractivos en el corto plazo y ventajas también en el largo.

Servicios de acompañamiento desde el inicio, incluyendo alta de autónomo o empresa, gestoría durante los primeros meses y soluciones de ciberseguridad.

Acceso a Santander X, con formación, contenidos y herramientas para impulsar el crecimiento empresarial.

La propuesta del Banco Santander incluye una oferta completa de seguros, renting y servicios complementarios

Además, la propuesta incluye una oferta completa de seguros, renting y servicios complementarios en la oferta no financiera para impulsar el crecimiento de los clientes, con el objetivo de cubrir todas las necesidades del negocio y simplificar su gestión desde las primeras etapas.

En España nacen ente 100.000 y 150.000 empresas cada año. Start Business pone el foco en las microempresas, que representan la mayor parte del tejido productivo en España y concentran una parte relevante del empleo. En un contexto de aumento en la creación de empresas y buenas perspectivas en sectores como el turismo y la hostelería, Santander refuerza así su apuesta por este segmento.

Con esta iniciativa, el banco busca posicionarse como entidad de referencia para nuevos negocios, con una propuesta diseñada para convertirse en su banco principal desde el primer día, combinando financiación, servicios y acceso a conocimiento desde su plataforma Santander X.