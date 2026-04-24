Santander y ONCE se unen para fomentar la inclusión financiera y laboral

Banco Santander y el Grupo Social ONCE firmaron este viernes un convenio marco de colaboración para fomentar la inclusión financiera y laboral de las personas con discapacidad.

Francisco Moza, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Santander España, y Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social ONCE, fueron los encargados de dar a conocer este acuerdo, que supone impulsar acciones conjuntas en áreas como la inclusión financiera, la formación, el empleo, la accesibilidad, iniciativas solidarias o el voluntariado.

Todo ello, subrayaron, con el objetivo de promover la inclusión social, financiera y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, “contribuyendo al logro de un bien común y al progreso de una sociedad más justa y accesible”.

El acto, celebrado en la sede de Fundación ONCE en Madrid, también contó con la presencia de Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE; Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España, y Ángel Valdovinos, director de Instituciones en la entidad.

Ambas entidades podrán colaborar en el desarrollo de acciones formativas

En virtud de este acuerdo, Banco Santander y el Grupo Social ONCE trabajarán de manera conjunta para avanzar en los ámbitos de la inclusión social y laboral, la accesibilidad universal, la formación, el voluntariado corporativo y la sensibilización social.

Según recoge el texto, con esta iniciativa, Banco Santander y el Grupo Social ONCE reafirman su compromiso a largo plazo con la construcción de alianzas transformadoras, consolidando un modelo de colaboración basado en los valores que comparten en materia de inclusión, igualdad de oportunidades y compromiso con todas las personas, manifestando su interés en reafirmar la relación de colaboración que históricamente han mantenido mediante el impulso de iniciativas conjuntas.

En materia de inclusión formativa y laboral, ambas entidades podrán colaborar en el desarrollo de acciones formativas, programas de captación, orientación e inserción laboral de personas con discapacidad, con la finalidad de conseguir su acceso a empleo de calidad. También desarrollarán prácticas académicas externas de estudiantes con discapacidad y realizarán talleres de educación financiera para personas con discapacidad intelectual.

Banco Santander también colabora con Fundación ONCE a través de Fundación Universia

El acuerdo recoge igualmente la colaboración en materia de iniciativas solidarias y voluntariado, con programas y campañas solidarias temáticas dirigidas a personas con discapacidad; la apertura de una cuenta BIZUM de Fundación ONCE para donaciones en Banco Santander; la difusión, promoción, desarrollo e impulso de iniciativas y programas de voluntariado de Fundación ONCE, en los que podrán participar voluntarios de Banco Santander, así como el desarrollo e impulso de actividades de teambuilding solidario.

Por último, el convenio incluye actuaciones en el ámbito de la accesibilidad, facilitando el impulso de soluciones reales que garanticen la usabilidad desde el punto de vista de la accesibilidad universal.

Banco Santander también colabora con Fundación ONCE a través de Fundación Universia desde hace más de 18 años, promoviendo la accesibilidad y diseño universal en la educación superior y desarrollando acciones conjuntas de formación, orientación e inserción laboral para las personas con discapacidad, entre otras iniciativas.