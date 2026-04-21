S&P pone de relieve el castigo que sufren Valencia y Murcia en el reparto de recursos del Estado. En la imagen, Pedro Sánchez, con la ya exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda del Gobierno PSOE-Sumar, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, que se autodefine como la mujer más poderosa de toda la historia de la democracia española.

S&P pone como ejemplo a Valencia y Murcia como ‘afectadas negativamente por el reparto de recursos’

El desempeño presupuestario de las comunidades autónomas españolas en 2025 fue mejor de lo esperado, aunque en los próximos dos años afrontarán «presiones de gasto» debido a una posible mayor inflación y al final del plan de recuperación, según la agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P).

Por comunidades, el informe reconoce que «persisten diferencias sustanciales entre las finanzas de las distintas regiones» y pone como ejemplo Valencia y Murcia, ya que en ambos casos se ven «afectadas negativamente por el reparto de recursos».

Además, algunas de ellas -como Valencia, Andalucía y Extremadura- deberán afrontar «presiones de costes relacionadas con inundaciones severas, lo que lastrará su desempeño presupuestario en 2026».

S&P Global Ratings, se detalla que el desempeño presupuestario el pasado año «superó las expectativas»

En un informe sobre la situación financiera de las regiones, publicado este martes por S&P Global Ratings, se detalla que el desempeño presupuestario el pasado año «superó las expectativas» por el «mejor comportamiento de los impuestos propios regionales, en particular el impuesto sobre transmisiones patrimoniales» (aumentó un 16 %).

También influyó un crecimiento del gasto más moderado de lo previsto, una mejora que se observa tanto en las nóminas como en la adquisición de bienes y servicios y que puede deberse al cambio en las reglas fiscales españolas, que ahora ponen más énfasis en los límites de gasto en lugar de los objetivos de déficit presupuestario.

Para este año y el siguiente, se prevé que las comunidades tengan que afrontar presiones de gasto debido a cuestiones como «aumentos salariales, una posible mayor inflación, los costes derivados de inundaciones graves y las tendencias demográficas».

Fin a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Otro de los elementos que se debe tener en cuenta, según el documento, es «la necesidad de utilizar los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de la fecha límite de agosto de 2026».

Para este ejercicio, la agencia considera que «el crecimiento de los ingresos debería mitigar parte de las presiones de gasto», pero insiste en que «la sostenibilidad presupuestaria dependerá cada vez más de que los gobiernos regionales mantengan la disciplina fiscal».

Por otra parte, subraya que las reformas del sistema de financiación y la absorción de deuda de 83.000 millones de euros (alrededor del 25 % de la deuda regional total) propuestas por el Gobierno podrían mejorar los presupuestos regionales, pero «aún no se han implementado debido al bloqueo político».

S&P ve el escenario futuro con ‘cierta incertidumbre’

Por ello, S&P aclara que en su escenario se incorpora «cierta incertidumbre».

Respecto al plan de recuperación, el documento señala que «las regiones están acelerando los proyectos para evitar la posibilidad de devolver fondos al gobierno central» y calcula que la tasa de ejecución se sitúa en el 70 % a febrero de 2026, con variaciones significativas entre regiones.

Anticipamos que el gasto de capital se mantendrá elevado en 2026, antes de un descenso gradual en 2027 y 2028, a medida que los fondos se agoten y sean parcialmente sustituidos por los programas habituales del marco financiero de la UE, indican las mismas fuentes.