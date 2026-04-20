Tras los 17 planes o anuncios de Sánchez sobre vivienda llega ahora Plan de Vivienda 2030

Desde junio de 2018 que se hizo con la Moncloa tras perder las elecciones generales de 2016 (97 diputados del PSOE, frente a los 156 del PP) y ejecutar una moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ha llegado a proclamar hasta 17 planes anuncios de vivienda. Especialmente activo fue en la campaña de las municipalesy autonómicas de 2023 en las que prometió cientos de miles de viviendas públicas, algo que volvió a repetir en 2024. Pero del dicho al hecho hay un trecho y nadie sabe dónde se ubican esas 267.000 viviendas anunciadas esos años. Lo que si se sabe es que nunca ha sido tan difícil en España acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler como suceder ahora con el Gobierno de PSOE-Sumar con el líder socialistas a la cabeza.

Pero todo eso se va arreglar. Se acabó, como hace ocho, tres o dos años el problema de la vivienda. La solución otro plan de vivienda cargado de promesas. El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales.

Nuevo plan de vivienda

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, uno de los muchos anunciados por Sánchez desde 2028, aunque el primero dictado al amparo de la Ley de Vivienda, incluye entre sus principales líneas de financiación ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

Este plan fue avanzado por el Ejecutivo en la pasada Conferencia de Presidentes de junio de 2025 en base a tres pilares: blindar el parque protegido, lograr corresponsabilidad con las comunidades autónomas para triplicar la financiación e implantar un sistema único de información y gestión de datos.

Aunque el Ejecutivo esperaba aprobarlo este trimestre ya explicaba que el texto ha ido evolucionado con las incorporaciones que han hecho las comunidades autónomas y que se han introducido mejoras al mismo, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reiterado en numerosas ocasiones que esperaba contar con el consenso de todas las comunidades autónomas.

Contrucción

El Gobierno destinará el 40 % de la dotación final del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a la construcción y adquisición de vivienda e incluye entre sus principales líneas de financiación ayudas a jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

Se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, para hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente: ayudas para actuaciones estructurales, hasta 8.000 euros por viviendas; ayudas de accesibilidad, hasta 13.000 euros por vivienda; o ayudas para la rehabilitación energética, hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

También se incorporan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial.

El Plan recoge ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes que fijan una cuantía máxima de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar.

Recoge más vivienda social y asequible, ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural, ayudas a la rehabilitación integral de edificios de viviendas o de viviendas vacías que se vayan a destinar al alquiler social o asequible o impulsar la emancipación de jóvenes de hasta 35 años.

Ayuda para vivienda pública

También se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes que podrán destinarse a la venta, ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con ayudas de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial (mínimo 5 años) a un precio asequible.

Asimismo, ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Los propietarios que cedan a su comunidad autónoma una propiedad para que la pongan en alquiler asequible durante 7 años recibirán una compensación económica por esta cesión.