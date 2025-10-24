UBS nombra a la española Beatriz Martín como su nueva directora de operaciones

El mayor banco de Suiza y uno de los principales grupos financieros del mundo, UBS, anunció este viernes varios cambios en su directiva, entre los que destaca el nombramiento de la española Beatriz Martín como nueva directora de operaciones.

Martín mantendrá su actual puesto como presidenta de la entidad en la región de Europa, Oriente Medio y África, así como el de jefa ejecutiva en Reino Unido, destacó UBS en un comunicado.

Por otro lado, Michelle Bereaux, directora general de integración, asumirá el cargo de directora general de cumplimiento y control de riesgos operacionales, y Mike Dargan será el nuevo director general de tecnología del grupo bancario.

Por otro lado, el director general de cumplimiento y gobernanza de UBS, Markus Ronner, queda propuesto como vicepresidente del Consejo de Administración del banco en la asamblea general de abril de 2026, en sustitución de Lukas Gähwiler, quien se retira tras 45 años de trabajo en el sector financiero.

«Con estos cambios, UBS está en una posición ideal para completar con éxito la integración, centrarse en las oportunidades de crecimiento y seguir actuando en el mejor interés de todos nuestros principales grupos de interés», comentó en el comunicado el consejero delegado del banco, Sergio Ermotti.