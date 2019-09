Un juez obliga a devolver el dinero invertido en acciones del Banco Popular en 2007

Una vecina de Igualada (Barcelona) podrá recuperar los 12.462 euros invertidos en 2007 en la compra de acciones del Banco Popular después de que un juez, en una sentencia pionera, haya anulado esta adquisición, al considerar que la mujer no fue informada correctamente de la transacción.



El juzgado de primera instancia de Igualada estima así la impugnación de los contratos de compra de las acciones de esta entidad bancaria, suscritas en 2007, y condena al Banco Santander (que absorbió al Popular) a devolver la cantidad que se destinó a la compra de éstas, además de los intereses legales devengados desde entonces.



El despacho Vallverdú Abogados, que ha llevado el caso, ha asegurado, en un comunicado, que se trata de un fallo pionero en España, porque por primera vez un juzgado anula adquisiciones de acciones del Banco Popular y, con ello, abre la puerta a otros afectados.



En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Igualada considera demostradas la «poca solvencia» y la «nula información veraz a sus clientes» de la entidad bancaria.



El juez asegura que la vecina de Igualada «carecía de experiencia y conocimientos financieros contando con estudios básicos y un perfil minorista conservador», y señala que el banco no la informó de «la realidad contable de la entidad» ni del riesgo real de pérdidas.



También especifica que la mujer no había invertido sus ahorros en ningún producto de riesgo, teniendo invertidos los mismos en un depósito a plazo fijo.



Rubén Cueto, socio de Vallverdú Abogados, ha destacado que la sentencia «acredita que el Popular ya no reflejaba su imagen fiel desde el 2007», lo que, a su juicio, «abre la posibilidad a todos los afectados a recuperar lo perdido antes de que el plazo prescriba».

