Unicaja y Avalmadrid movilizarán hasta 25 millones para financiar pymes y autónomos

Unicaja y Avalmadrid, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de referencia en la Comunidad de Madrid, han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la financiación de pymes y autónomos, mediante la puesta en marcha de una línea de crédito dotada con hasta 25 millones de euros.

El convenio permitirá a los beneficiarios acceder a financiación en condiciones ventajosas, a través del aval solidario del 100% que aportará Avalmadrid. Las operaciones podrán destinarse tanto a inversión como a circulante, y se ofrecerán en modalidades como préstamos o leasing mobiliario, con plazos que pueden alcanzar hasta los 15 y los ocho años, respectivamente. No se contemplan comisiones de estudio ni de cancelación.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, prorrogable anualmente a través de adendas al mismo. Podrán acogerse a esta línea especial todas las pymes y los autónomos integrados en Avalmadrid.

Este convenio reafirma el papel de Unicaja y Avalmadrid como agentes clave en el sistema financiero

El director territorial de Madrid y Expansión de Unicaja, José Luis Álvarez, ha afirmado que “con esta colaboración queremos contribuir al dinamismo empresarial de Madrid, canalizando financiación en condiciones accesibles y seguras para las pymes y los autónomos, que son el verdadero motor de nuestra economía”. “Precisamente, la apuesta por estos profesionales responde a nuestra actividad como entidad financiera cercana, con el cliente en el centro de su estrategia y con el objetivo de desempeñar un papel significativo en el impulso del desarrollo territorial”, ha destacado.

Por su parte, el director general de Avalmadrid, Lorenzo Alonso, ha señalado que “este acuerdo refleja nuestra vocación de ser parte activa en el impulso del tejido económico madrileño. Con el respaldo de entidades como Unicaja, seguimos ampliando las oportunidades de financiación para las empresas que generan empleo, invierten y sostienen el crecimiento en la región”.

Este convenio reafirma el papel de Unicaja y Avalmadrid como agentes clave en el sistema financiero madrileño, promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades reales de las empresas. A través de esta alianza, se facilita el acceso a crédito y se promueve un entorno más competitivo, resiliente e inclusivo para el desarrollo empresarial.