Fomento ha firmado 126 contratos de compras por 41 millones

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que su departamento espera la llegada a Castilla y León 33,38 millones de unidades de equipos de protección frente al coronavirus Covid-19. En conjunto, señaló que este “centro de compras” en el que se ha convertido su deparmento se mantendrá para contar con un stock “suficiente y necesario” ante una posible ‘reescalada’ por un rebrote.

Suárez-Quiñones, que compareció en las Cortes para informar de las actuaciones ejecutadas en relación con el Covid-19, subrayó que hasta la fecha, la Consejería ha realizado más de 126 contratos de emergencia, por un importe total acumulado de 41,08 millones de euros para la adquisición de 47,59 millones de unidades de material sanitario y de protección.

En ese sentido, el consejero apuntó que han llegado de estas compras un total de 14,2 millones de unidades, faltando por llegar 33,86 millones de unidades. En conjunto, Suárez-Quiñones destacó que el material conjunto comprado es de 78,8 millones de unidades, con una factura de 74,2 millones, que representan el 91,7 por ciento de lo recibido por la Junta de Castilla y León por todas las vías.

Suárez-Quiñones recordó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el 14 de marzo, organizó y puso a disposición del Ejecutivo un sistema logístico. “La pandemia ha exigido un esfuerzo de gestión inédito, inesperado y de la máxima urgencia, por lo que todas las Consejerías de la Junta han ampliado su gestión en ser, de forma prioritaria, un instrumento al servicio de la Consejería de Sanidad”, dijo.

Suárez-Quiñones admitió que la oferta era “muy limitada” en el mercado por lo que aseguró que se seleccionaron los proveedores en función de criterios como seguridad del suministro, precio y plazos de entrega, dando preferencia a los suministradores locales, si existían. “Las necesidades eran muchas y crecientes y no se contaba con material de otras procedencias, por lo que era necesario una gran capacidad de compra”, dijo el consejero de Fomento.

El consejero explicó que el almacén central de distribución se ubicó inicialmente en el Parque de Maquinaria de la Consejería, en Valladolid, y desde el 27 de marzo el operativo pasó a prestarse con una empresa especializada en logística. La nave logística ha recibido la entrada de 156 vehículos, la mayoría camiones trailers (135) y el resto furgonetas (21), ascendiendo a día de hoy a cerca de 31,5 millones de unidades el material recibido y gestionado

Con una flota de diez vehículos de diversas características: vehículos con una tara de 3,500 kilos y capacidad para 12 palets, furgonetas y vehículos refrigerados para determinados envíos especiales (muestras que requieren temperatura controlada), se efectúan dos repartos diarios (en ocasiones hasta tres).

Así, junto al reparto diario de material, indicó que se efectúa un reparto diario de material sanitario más específico a los distintos centros hospitalarios (aparatos ecógrafos, respiradores, carros de parada, equipos portátiles de RX, material de farmacia) según las indicaciones de la Consejería de Sanidad.

La oposición del Grupo Socialista y la UPL denunciaron hoy la falta de “diligencia” de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la gestión de las actuaciones derivadas del coronavirus Covid-19 y rechazaron dar “medallas” a su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que defendió el “éxito” de la compra temprana de material por parte de la Comunidad para contar con los equipos de protección necesarios frente al coronavirus.

En la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, el consejero de Fomento y Medio Ambiente señaló que el mercado está “roto” y que no es posible volver al sistema de contratación “ordinario”, ante la necesidad de contar con un ‘stock’ suficiente. Además, valoró la “flexibilidad” de Hacienda para hacer las compras y confió en la llegada de fondos no reembolsables y más déficit para hacer frente a los compromisos en inversiones públicas.

La socialista María Rodríguez defendió los servicios públicos y demandó “urgencia” en las actuaciones de Fomento para que no se dedique solo a la gestión de fondos, dijo, como con las ayudas a la vivienda. Así, defendió la necesidad de no tomar solo medidas ordinarias para un momento extraordinario, al tiempo que demandó mejoras en la coordinación con los voluntarios de Protección Civil.

También el procurador de UPL Luis Mariano Santos advirtió al consejero de que “no puede decir que lo han hecho bien”. “Lo han hecho muy mal todos, aunque yo no le he dicho que yo lo hubiera hecho mejor, no se ponga usted aquí medallas y no venga aquí ustedes de campeones del mundo”. El consejero advirtió de que la Junta ha hecho todo lo que ha podido y concluyó que “Castilla y León entró rápido en el mercado”.

Suárez-Quiñones destacó que Castilla y León ha adquirido unos 654.000 test diagnósticos de coronavirus, a los que sumó 268.000 adquiridos por el Gobierno y 2.000 procedentes de una donación de Castilla-La Mancha. De esta forma, destacó que la Comunidad cuenta ya con más de 896.000.

Los grupos, incluidos PP y Ciudadanos, coincidieron con Suárez-Quiñones en la necesidad de impulsar la extensión de la banda ancha en un momento como este para dar respuesta al teletrabajo y a la administración electrónica. El consejero admitió que el presupuesto previsto, 130 millones -50 millones del Gobierno y 30 de los operadores-, podría incrementarse.

Ante las críticas de la oposición, el consejero de Fomento y Medio Ambiente defendió la coordinación y la comunicación con las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil. Pidió cierta “bilateralidad” por parte de estos colectivos si tenían dificultades ante la instrucción de la Junta. Por ello, destacó el trabajo “excelente” de los centros de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) autonómico y provinciales.

“Todos esperamos una vuelta a la normalidad social y económica y fundamentalmente sanitaria, de la forma más rápida y segura posible. Aún estamos camino de ella, en la que la Junta de Castilla y León trabaja y trabajará sin descanso”, afirmó Suárez-Quiñones, quien apostilló: “Esto solo lo vencemos unidos”.

Crítica constructiva

La portavoz socialista rechazó una oposición tóxica y apostó por una “crítica constructiva” pero indicó que ha faltado “diligencia” en Castilla y León. “Hemos reaccionado tarde y no con todos los medios disponibles”. Además, María Rodríguez destacó que el PSOE ha elaborado una batería de propuestas, como el despliegue de las brigadas de agentes medioambientales, que lamentó no han sido aceptadas.

También pidió que se emplearan las brigadas de lucha contra incendios para desinfección, cuidado y atención a las personas, pero no se hizo hasta tres semanas después. Igualmente dudó de que la Comunidad contara con el material de protección necesario si en un primer momento, dijo, no pudieron actuar por no contar con los equipos suficientes, como alegó Suárez-Quiñones.

En un momento en el que la banda ancha es a su juicio “esencial” para el teletrabajo y la educación, advirtió de que 130.000 ciudadanos no pueden acceder ni a dos megas. Además, consideró insuficiente las ayudas de la vivienda y consideró que 2.800 solicitudes que cumplen las condiciones se quedarán fuera de la línea ordinaria para el alquiler. Por ello, le pidió convocar ya las ayudas al alquiler de 2020, como recordó ha hecho otras comunidades.

Medallas

El procurador de UPL, Luis Mariano Santos, consideró “muy desafortunadas” las declaraciones sobre el “éxito” en la compra de material de protección, porque a su juicio ninguna administración puede presumir de ello. “No se pongan medallas. Solo hay que preguntar a los sanitarios”, dijo. “Si no aceptamos que hemos llegado tarde”, dijo mal se podrá hacer frente a un rebrote. “Esto es algo que tampoco se puede negar”, apostilló.

También, apuntó que las ayudas a la vivienda que convocará ahora la Junta parece que no llegan a los ciudadanos. Además, pidió que se revisen los protocolos de colaboración con los ayuntamientos y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, porque a su juicio la comunicación no ha sido “todo lo fluida” que debería ser.

Además se preguntó como es posible que en una comunidad, como Castilla y León, que recordó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, considera un “modelo de éxito”, no haya llegado ningún vuelo con material a sus cuatro aeropuertos. “Todo se concentra en Zaragoza por esa plataforma logística”, apuntó para reivindicar un esfuerzo hacia Torneros.

El consejero indicó que los 24 vuelos no llegaron a la Comunidad porque no tenían sus aeropuertos los servicios de carga y descarga que se precisaba, por lo que los aviones aterrizaron en Vitoria, Zaragoza y Madrid.

Luis Mariano Santos reconoció que en un Ejecutivo que a su juicio “casi siempre le falta capacidad para negociar” ha encontrado en Suárez-Quiñones a una persona dispuesta a escuchar sus propuestas, frente a la “ceguera” del presidente de la Junta al que se refirió como el “consejero de Interior”.

El ‘popular’ Ricardo Gavilanes, que reivindicó una “Castilla y León fuerte y unidad”, destacó la “capacidad de respuesta inmediata y transparente” de Fomento, entre las que recordó las ayudas a la vivienda con 5,4 millones. “No ha parado”, dijo en la búsqueda de soluciones y remarcó que se ha comprado “numerosísimo material”, con “rapidez”, y en coordinación con empresas con experiencia internacional.

“Cada día nos suministran más proveedores de Castilla y León”, sentenció para recalcar que más del 80 por ciento del material suministrado en la Comunidad ha sido adquirido por la Junta. Otro de los aspectos que destacó fue el servicio prestado para implantar el teletrabajo en la Administración autonómica, que recordó está siendo utilizado por 8.600 empleados públicos, frente a los 1.000 iniciales, lo que supone multiplicar la cifra de usuarios por 8,5. Además, valoró el plan de choque anunciado por el consejero para el sector del transporte.

La procuradora de Ciudadanos Blanca Negrete pidió que ante la ‘desesescalada’ cuente con la perspectiva rural y defendió corregir todo “sesgo” urbano. Además, recordó que su grupo demandó que la gestión de la crisis sanitaria contara con los municipios y localidades. “Los puentes tendidos de nuestras administraciones locales deben mantenerse y reforzarse”, dijo, al tiempo que recordó el “reseñable” esfuerzo de Fomento para adquirir el material de protección necesario.

Finalmente, advirtió de que la nueva realidad es digital y que dos de cada diez castellanos y leoneses están afectados por las “zonas blancas”, lo que indicó supone una barrera para el desarrollo. También alertó sobre las consecuencias de que la movilidad gire hacia el vehículo privado frente al transporte públicos y otros medios no contaminantes.