Forjando el Futuro Digital de Europa: El Papel Crítico de la Infraestructura Compartida en la Era de la IA

Europa se encuentra en una encrucijada crítica. A pesar de la contribución de 50 mil millones de euros del sector de infraestructuras de telecomunicaciones, existe un retraso significativo en inversión, cobertura y capacidad de red en comparación con regiones como Estados Unidos. La inminente revolución de la Inteligencia Artificial (IA) no es una posibilidad futura, sino una realidad presente que exige una acción inmediata. Se estima que la próxima ola de inversión necesaria superará con creces las cifras anteriores, pudiendo llegar a más del doble. La adopción de un modelo de infraestructura compartida y la colaboración estratégica entre operadores (MNOs) y proveedores de infraestructura es el único camino para asegurar la competitividad y el crecimiento de Europa.

Cifras Clave

Métrica Valor Implicación Estratégica Contribución del Sector €50 mil millones El sector ya es un pilar económico fundamental. Necesidad de Inversión Futura >€100 mil millones La demanda de la IA y la resiliencia de la red exigen una inversión masiva, duplicando las estimaciones previas. Velocidad Media Móvil (EE. UU.) 150–200 Mbps Un referente claro del nivel de rendimiento que Europa debe alcanzar y superar.

El Desafío: Europa en Desventaja Competitiva

El modelo actual ha dejado a Europa rezagada. La fragmentación, la lentitud en la concesión de permisos y una regulación que no incentiva la inversión son los principales cuellos de botella. Sin una inversión continua y acelerada, las consecuencias para la competitividad y el crecimiento económico serán severas.

La Solución Estratégica: El Modelo de Infraestructura Compartida

El modelo de EE.UU. demuestra que la infraestructura compartida (neutral host) es la vía más eficiente. Se basa en una visión de estabilidad y colaboración, reflejada en el hecho de que, como señala Marco Patuano, «tenemos contratos diseñados para durar 20 o 30 años». Este enfoque a largo plazo permite:

Evitar duplicidades ineficientes y costosas.

Liberar a los operadores para que se centren en I+D y tecnologías de nueva generación.

Lograr beneficios tangibles: velocidades más rápidas, menores costes para el consumidor, mejor cobertura y sostenibilidad medioambiental.

El Imperativo de la IA

La IA está transformando radicalmente el tráfico de datos, con un mayor peso en el uplink y el edge computing. La infraestructura para soportar esta demanda debe estar lista ahora, ya que, como advierte Marco Patuano, «no podemos esperar a 2045 para desplegar la infraestructura que soporte la IA». Retrasar la inversión significa arriesgarse a que Europa quede permanentemente atrás. La infraestructura inalámbrica debe ser tratada como infraestructura crítica para la IA.

Una Alianza para el Futuro

Operadores y proveedores de infraestructura deben unirse, reconociendo que, en palabras de Marco Patuano, «tenemos un interés común con los MNOs en ser más pro-inversión». El éxito depende de alinear los objetivos y actuar como un frente unificado para impulsar el cambio regulatorio y atraer capital. Es fundamental:

Actuar con una sola voz para educar a los legisladores y al público. Impulsar una regulación pro-inversión y agilizar drásticamente los permisos. Forjar alianzas a largo plazo, tratando las conversaciones como socios del mismo ecosistema.

La prioridad es clara: acelerar la inversión y actuar de forma coordinada para construir la infraestructura que Europa necesita para competir y liderar en la era digital.