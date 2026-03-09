Franklin Templeton amplía su oferta con dos nuevos ETFs

Franklin Templeton ha incorporado al Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores dos nuevos fondos cotizados: Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF y Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF.

Ambos vehículos responden a dos líneas de inversión con fuerte demanda en el mercado internacional. USMC1 permite acceder a las 100 mayores compañías de Estados Unidos con una estructura de costes competitiva, mientras que METE se orienta a sectores tecnológicos emergentes ligados a inteligencia artificial, metaverso y blockchain, facilitando exposición a áreas de innovación con elevado potencial de crecimiento.

Con este movimiento, Franklin Templeton refuerza su oferta para inversores institucionales y profesionales que buscan soluciones globales, eficientes y adaptadas a las tendencias actuales del mercado.

Por su parte, Hugo Petricioli destacó que México ocupa un lugar estratégico dentro del desarrollo internacional de ETFs de la firma, subrayando el compromiso de la gestora con el mercado local, la formación financiera y el diseño de soluciones de inversión a largo plazo.

Por último, tras esta incorporación, Franklin Templeton México eleva a 26 el número de ETFs disponibles en el SIC, consolidando su crecimiento en la región. Según los datos más recientes, a enero de 2026 la firma ocupa la sexta posición entre los gestores con mayor volumen operado en ETFs dentro del SIC, con un importe cercano a 5.407 millones de pesos, equivalente a unos 308,97 millones de dólares.