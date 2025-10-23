“Futuro Starnaliza”, nueva sección en Cultura Emprende

Este viernes 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se estrenará en Cultura Emprende Radio una nueva sección bajo el título “Futuro Starnaliza: Dónde el pasado y futuro de las empresas se encuentran”, que se emitirá en todos los diales nacionales de Radio Intereconomía (Madrid 95.1 FM) y también en directo online a través de la web oficial de la emisora.

Esta innovadora sección estará conducida por Rodrigo G. Dopico, advisor en Starnaliza, y se centrará en analizar los problemas actuales que afrontan las pymes españolas, ofrecer posibles soluciones desde una perspectiva estratégica y proyectar cómo el futuro impactará en el tejido empresarial del país.

En este primer programa, la protagonista será Bárbara Hortas, directora general de Starnaliza, quien compartirá su visión sobre el presente y el porvenir de las pequeñas y medianas empresas en España. La entrevista estará a cargo de Víctor Delgado García, director y presentador de Cultura Emprende, quien planteará cuestiones clave para entender el papel transformador que Starnaliza desempeña en el ámbito empresarial.

Durante la conversación, Bárbara Hortas abordará temas esenciales como la misión de Starnaliza, el concepto de “externalización estratégica global”, y la diferencia entre ser un socio estratégico o un mero proveedor. Además, ofrecerá su perspectiva sobre cómo acompañan a las empresas en momentos críticos, los tipos de organizaciones con las que trabajan, y ejemplos concretos de resultados obtenidos.

La entrevista también profundizará en el compromiso humano y ético que caracteriza la filosofía de Starnaliza, y explorará cómo pueden ayudar a una pyme que decide vender su negocio, aportando una visión honesta y realista sobre el futuro del emprendimiento y la pyme en España.

Con “Futuro Starnaliza”, Cultura Emprende Radio refuerza su compromiso con la divulgación empresarial y el impulso del talento emprendedor, ofreciendo a sus oyentes un espacio donde la reflexión, la estrategia y la innovación se dan la mano para inspirar a quienes construyen cada día el tejido empresarial de nuestro país.

Emisión: Viernes, 24 de octubre, a las 18:00 h

Dónde escuchar: Radio Intereconomía (Madrid 95.1 FM) y en directo desde www.radiointereconomia.com/directo

Contacto de prensa:

Cultura Emprende Radio – Comunicación y Prensa

📧 [email protected]

📞 +34 610742728