Generali y BPCE dan por finalizadas las negociaciones y descartan la fusión

No habrá fusión entre las actividades de gestión de activos de Generali Investments y Natixis Investment Managers. Así lo confirmaron Assicurazioni Generali y BPCE, matriz de Natixis desde 2021, en un comunicado publicado el 11 de diciembre. Ambas entidades explicaron que, aunque el trabajo conjunto de los últimos meses había demostrado el valor industrial potencial de una alianza, han decidido poner fin a las consultas al considerar que no existen las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo definitivo. Esto se produce en el marco del anuncio del 15 de septiembre, en el que ambas partes acordaron eliminar la penalización de 50 millones de euros prevista inicialmente si las negociaciones no llegaban a buen puerto antes del 31 de diciembre de 2025.

En su comunicado, las compañías explican que han mantenido un diálogo exhaustivo y consultas con todas las partes relevantes, respetando los principios de gobernanza de cada grupo. A pesar de la ruptura de las conversaciones, tanto Generali como BPCE reiteran su compromiso con el desarrollo de una industria financiera más dinámica y con el impulso de “campeones europeos” capaces de competir a escala global y contribuir al crecimiento económico del continente.