MIGUEL NAVARRO| Antoine Griezmann sigue dejando las puertas de un posible fichaje por el eterno rival muy abiertas. En declaraciones al diario L’Equipe, el atacante del Atlético de Madrid afirma que no puede decir que se quiere ir al Madrid porque de hacerlo estaría “en la mierda”. Griezmann, además, destacó al finalizar el derbi que no descarta ninguna opción en este verano.



Ante la pregunta “¿Te gustaría jugar en el Real Madrid?” del compañero del diario L’Equipe, Griezmann contesta con total rotundidad: “No puedo decir un si o un no porque de lo contrario estaría en la mierda. Nunca se sabe lo que puede suceder en el fútbol, pero un salto del Atlético al Madrid no es factible. Muy pocos jugadores lo han hecho, por lo que creo que está muerto”.

Con estas declaraciones, Griezmann sigue dejando la puerta del Real Madrid abierta para este verano. La cláusula de rescisión del galo -100 millones de euros- es apetecible para cualquier equipo, incluido el Real Madrid. Sin embargo, si el Atlético decide no negociar su salida, el club blanco debería pagar el IVA de la cláusula y la operación se iría a los casi 120 millones de euros.

Al finalizar el derbi en el Bernabéu, Griezmann reiteró que en su futuro no descarta nada aunque es feliz en el Atlético.

Sergio Ramos, un capitán que da la bienvenida al Madrid a Griezmann

El central del Real Madrid, capitán del conjunto blanco, quiso entrar en la nebulosa del futuro de Griezmann. Destaca que a él los pactos no le importan y que en el Madrid deben jugar siempre los mejores, por lo que tiene las puertas abiertas

“Ya veremos, adelantar fichajes sería dar muchas portadas. Es un grandísimo jugador y lo lleva demostrando los últimos años. El Madrid tiene las puertas abiertas a los grandes jugadores”, destacó Ramos

Finalmente sobre el presumible pacto no firmado de caballeros entre el Madrid y el Atlético para no ficharse jugadores: “Me coge un poco en fuera de juego, yo quiero a los mejores en mi equipo independientemente de que jueguen en mi casa o en la casa de mi tia”.